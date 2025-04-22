五一勞工大遊行 反霸凌要保障

勞工團體五月一日將上凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」。數十個工會及NGO團體昨天控訴，當今台灣勞工面臨霸凌、低薪、過勞等困境，並提出反霸凌、降低工時、反老年貧窮、要加薪、完整勞動三權、醫護教保補人力、公正轉型等七大訴求。

全國產業總工會理事長、五一勞工大遊行總領隊戴國榮表示，政府長年忽視勞工權益，反霸凌、要保障將是今年五一勞工大遊行的訴求，將提出增加特別休假日、逐步朝向周休三日等降工時訴求。在退休保障方面，要求提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退四十五個月上限。

此外，工會要求政府調高最低工資三萬二千元以上，時薪至少二一○元。公務員、約聘僱人員應一體適用工會法並開放組織工會，教師要有完整勞動三權，工會組織門檻應降低，應修法明訂企業併購時勞工全數留用並與工會協商。

台灣工人鬥陣總工會理事長、五一勞工大遊行總指揮何政家表示，賴清德總統上任快滿一年，但勞工處境並沒有更好，勞動部長洪申翰前陣子給自己打七分（滿分十分），這分數恐怕給得太慷慨，賴政府的勞工政策仍舊不及格。

消防員工作權益促進會理事張詠惟表示，目前軍公教調薪的決策機制完全沒有納入基層團體代表參與，全由政府獨斷獨行，足見公務體系內的勞資關係仍然活在威權時代，軍公教調薪程序應透明化及法制化，讓民主走進公務員的勞資關係中。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳則說，護理師面臨高壓力、低尊嚴的職場環境，這是政府與資方對護理師的長期霸凌。為保障護理權益與尊嚴勞動，政府應立即將三班護病比入法以降低工時，而非讓醫護用命、用健康來撐起整個醫療體系。