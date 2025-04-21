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勞部安定就業推動要點6大項目 保障受關稅衝擊勞工權益

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部表示，已擬訂「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，全方位協助勞工穩定就業。聯合報系資料照片
勞動部表示，已擬訂「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，全方位協助勞工穩定就業。聯合報系資料照片

因應美國對台課徵關稅可能對我國產業及就業市場造成之衝擊，行政院今天表示，正式核定880億的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關部會也公布支持方案的申請程序、條件及相關細節。 勞動部啟動安定就業推動要點6大工作項目，保障受關稅衝擊勞工權益。

勞動部表示，為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂「因應美國對等關稅政策支持勞工安定就業推動要點」，規畫支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等6大工作項目，全方位協助勞工穩定就業。

勞動部說明，支持受影響企業辦理職能訓練，包含協助受衝擊企業提升員工職能，提供內部或聯合辦訓最高補助200萬元，並延長114年度受理申請至9月30日，鼓勵企業積極投入職能升級。

減班休息勞工再充電部分，在職勞工與事業單位協議實施減班休息期間，可利用空檔參加勞動部核定課程，並依實際訓練時數申請訓練津貼，亦可在薪資差額內合併領取僱用安定薪資補貼。針對月薪3萬300元以下低薪勞工，每月參訓12小時內也可申領津貼，最長6個月。

維持僱用安定部分，為避免企業因關稅而裁員，推動雇主透過勞雇協商縮短工時與調薪，由政府提供減班勞工薪資差額補貼。目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業3業別申請。

整合型就業服務部分，由公立就業服務機構主動協助受衝擊產業離職的中高齡等失業勞工對接缺工的事業單位，提供「先僱後訓」的工作崗位訓練補助、僱用獎助及職務再設計補助，提供客製化整合協助，強化就業媒合成效。

鼓勵青年參加政策性產業訓練課程部分，將配合青年尋職季節與產業衝擊狀況推動青年訓練獎勵措施，協助15至29歲青年安心參訓、培養國家重點與跨域產業技能，每月獎助學習獎勵金1萬元，最高12萬元。

初次尋職青年穩定就業措施部分，針對未就學未就業之青年，提供職涯輔導與每月5000元尋職津貼，若於計畫期間穩定就業並達階段性工作月數，領取尋職津貼與就業獎勵合計最高可獲4萬5000元，鼓勵積極就業與持續投入職場。

勞動部指出，推動上述工作項目所需經費，於「強化經濟韌性及出口供應鏈支持特別條例」及特別預算尚未通過前，將先以就業安定基金等相關基金預算支應，確保給勞工的協助不延宕、不中斷。 至於維持僱用安定所採補貼措施，則將視關稅談判結果及政府支持企業營運各項方案之實施情形，適時評估推動。

勞動部 青年

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