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全公司把她當「萬能工具人」 老闆孩子活動、總經理生病就醫都得處理

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被當成公司的工具人，做許多額外的事情。圖／AI生成 葉懿萱
一名女網友被當成公司的工具人，做許多額外的事情。圖／AI生成 葉懿萱

有些工作不適合時，應該果斷離職，避免自己情緒內耗。日前有位女網友表示，自己進公司後成為了公司裡的萬能工具人，原本是主管、行政或前輩該處理的事情，全部都變成她要處理，連總經理生病，都是她要負責聯絡醫院，主管孩子的收涎活動也要她處理，不少人喊「快公開是哪家公司」。

原PO在臉書社團「匿名3公社」發文表示，當初進公司想好好工作，學習新事物，結果變成萬能工具人。員工旅遊她要負責提案、聯絡廠商、比價，有次她提議「想把本職工作做好就好」，結果因為沒參加部門聚餐，被大家冷眼相看，總經理還打來問，「怎麼那麼不合群」。

原PO無奈表示，「最誇張是我單位的主管，孩子的收涎活動叫我張羅，家裡保母出問題也是我幫忙找人力公司，家裡漏水通通交給我處理。只要稍微沒達到她的標準，她就會冷嘲熱諷、暗示我態度不夠積極」。

她抱怨，連總經理生病時，都是她負責聯絡醫院、安排檢查、跑保險，還要準備開會報告的東西，連醫院都以為我是總經理的女兒，結果總經理女兒也在公司，只是不處理任何事情，整天在辦公室玩手機。

事後原PO表示，「我提過幾次，這些事情能不能找人分擔，他們卻說自己不太懂，還是我比較合適，搞到我每天不是在做報表，就是找水電、改履歷等雜事，慶幸我最後離職了」。

文章曝光後，許多網友回應，「離職是對的」、「不要做就好了，老闆就只是想省錢，一個人當三個人用」、「如果前公司找妳回去，記得薪水加50%」、「恭喜離職，這種公司沒制度，不適合待」、「講一下是哪間公司吧？」、「他們就是把妳當傭人」、「還好妳離職了，他們也不會感激妳」。

主管 離職

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