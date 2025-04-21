面試只靠文憑？她曝HR最在乎「1點」 內行人搖頭：學歷不等於能力
面試總是上不了？一名女網友在Dcard透露朋友身為HR（人資）的審查標準，表示首先還是以學歷優先，其次為資歷，最後是外貌與年紀。更重要的是「一張白紙」，指出開價太高或是履歷太過複雜都有可能被刷掉。
原PO表示根據當HR的友人資訊，書審都會先挑名校碩博士畢業或是相關科系，再來就是前份工作職稱與前公司知名度，最後是性別、長相、年齡，強調最好是一張白紙。只要期望薪資太高就會刷掉，履歷的工作描述跟自傳都是空白，但只要上述要求有對應，錄取率都很高。
貼文讓不少網友點頭認同，「有名校加持、有知名企業加持，比你在自傳怎麼表現更有用」、「當初真的該選原本自己大學的科系，而不是選看起來好畢業的」、「檻就是要靠文憑幫你開門」、「沒經驗就校名，有經驗就公司名，都沒有才看專案」、「非頂大都直接去除的也有」、「有能力到名校的通常都不差，尤其某一些科系也是難念又難畢業的，能熬過也代表抗壓性夠高」。
不過也有人認為文憑不代表一切，「我都會看欸，我是HR」、「學歷不等於能力」、「就是因為只看這些挑人，主管應徵了一堆奇怪的人進來，扛不了壓力、做不好事情」、「通常企業想瞭解的是你能帶來什麼貢獻、會什麼技能，有興趣才會想知道你的人格特質」、「只能說每間公司的做法不一定，跟產業和職務也有關，通常來說是都會看」。
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