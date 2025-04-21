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2.8K免通勤自由度高？3.5K正統大公司？她猶豫2職缺 多數人選這家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名職場新鮮人發文求助，應該選低薪離家近，還是高薪嚴謹公司。 示意圖／ingimage
一名職場新鮮人發文求助，應該選低薪離家近，還是高薪嚴謹公司。 示意圖／ingimage

高薪工作一定好？一名女網友在Dcard徵求廣大網友建議，目前有兩份工作可以選擇，一是月薪2.8K的小公司，另一個則是3.5K規模較大的公司，兩者職務大同小異，各有優缺點讓她無法拿定主意，身為剛畢業的職場新鮮人，想問問大家的意見。

原PO表示最近在兩份工作之間猶豫，一個領最低薪資，但離家只要3分鐘，小公司自由度高，工作內容是拍影片、想腳本、經營社群、剪輯全包。影片一個禮拜出兩支，老闆也不在意流量，只要把影片上架就可以，對於內容也不會過多干涉，單純讓她自由發揮。

另一個就是純辦公室工作，一個月3.5K，通勤時間約40分鐘，因為是較正統的公司自由度低，制度相對嚴謹。一樣都是經營社群、剪輯影片、想腳本，但她要主動進行跨部門溝通跟專案管理，並且自己學會看影片推廣效益。

貼文曝光後不少職場前輩都建議前往大公司，「去大公司磨練一下，以後有5年經驗再跳槽可以開個妳5萬元的行銷社群經理職缺」、「一年差7萬，會去35K的」、「建議去大公司洗個經歷一兩年，後面轉職好轉」、「35K啊，開出28的公司不用太期待」、「看自身價值在哪裡，3.5（萬）可以試試」、「想發展就選錢多的，方便下家談薪水」、「37000vs30000，我前一個月選擇3萬的，現在每天都在後悔」。

也有許多網友提供不同意見，「自己是選2.8的然後副業接案，離家近自由度高超適合當薪資保底，副業做起來就可以辭職了」、「第一家老闆對公司制度其他部分可能也會『不太在意』，感覺有點危險」、「薪水低out，通勤時數長out，再找找看有沒有更好的吧」、「兩個都沒有很優」、「選一個有未來性，妳才有機會跳槽」。

新鮮人 職場 職缺 薪資

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