五一勞工大遊行訴求 明年最低工資應達3萬2000元

賴清德總統即將就任滿1年，廣大勞工將在5月1日於凱達格蘭大道舉辦「五一勞工大遊行」。今天由數十個工會及NGO團體召開行前記者會控訴，當今台灣勞工仍面臨霸凌、低薪、過勞等困境，並預告五一勞動節將舉辦「反霸凌、要保障」大遊行，要求政府重視「反霸凌」、「降工時增國假」等7大訴求，其中包含明年最低月工資應有3萬2000元以上。

全國產業總工會理事長、五一勞工大遊行總領隊戴國榮表示，因政府長年忽視勞工權益，「反霸凌、要保障」將是今年五一勞工大遊行的訴求，將提出增加特別休假日、逐步朝向周休三日等「降工時」訴求。在退休保障方面，將要求提高勞退新制強制提繳率，打開舊制勞退45個月上限。

此外，工會要求政府調高最低工資，最低月工資應有3萬2000元以上，時薪至少210元。在集體勞動三權的部分，公務員、約聘僱人員應一體適用工會法並開放組織工會，教師要有完整勞動三權，工會組織門檻應降低，應修法明訂企業併購時勞工全數留用並與工會協商。

台灣工人鬥陣總工會理事長、五一勞工大遊行總指揮何政家表示，政府的各項勞動政策，都是「有」但「沒有好」，賴清德總統上任快滿1年，勞工處境有更好嗎？長期高工時要調整，結果也被勞動部推給內政部，勞動部長洪申翰前陣子給自己打7分，這分數恐怕給得太慷慨，賴政府的勞工政策仍舊不及格。

消防員工作權益促進會理事張詠惟表示，目前軍公教調薪的決策機制完全沒有納入基層團體代表的參與，全由政府獨斷獨行，足見公務體系內的勞資關係仍然活在威權時代，軍公教調薪程序應透明化及法制化，讓民主走進公務員的勞資關係中。

此外，張詠惟表示，2016年民進黨政府砍公務員7天假，理由是公務員的假要和廣大勞工一致，但這就是快持續10年的騙局，內政部長劉世芳還認為，公務人員國定假日增加了誰來保護國家安全？但輪班制的公務員就是會乖乖上班，身為內政部長連底下的人上什麼班都不知道，劉世芳應該下台。

2025年「反霸凌，要保障」五一勞工大遊行共7大訴求，包含「反霸凌、要保障」、「降低工時，還國假、增特休」、「反老年貧窮」、「抗通膨、要加薪」、「完整勞動三權」、「醫護教保補人力」、「公正轉型要推動」等。