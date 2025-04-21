近七成八民眾憂關稅戰影響工作 「這職缺」逆勢年增11%

正當全球壟罩在美國總統川普關稅政策陰霾的時期，超微董事長蘇姿丰日前旋風訪台，也讓她的一舉一動都備受矚目。蘇姿丰除了表示超微一直積極與美國政府、客戶及供應鏈夥伴溝通外，更點評DeepSeek出現後，真的把使用AI的應用發展加快。面對市場高速變化，更加速推升各行業的AI人才需求。

根據1111人力銀行調查顯示，將近七成八(77.9%)的民眾因為美國對台關稅政策，而對自己目前從事的工作與自身的經濟狀況感到堪憂。面對公司未來的不確定性，有將近二成上班族已經開始尋找兼職工作，同時有超過一成的上班族考慮進修或考取專業證照，為自己的職能加分，增添底氣。

同時1111人力銀行數據顯示，目前AI相關的工作機會數上看1.4萬筆，跟去年同期相比大幅成長超過一成(11%)。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，隨著AI技術迅速普及，不只科技業、醫療照護、金融、製造、甚至餐飲旅宿等民生服務業都開始導入AI應用，因此在目前受到川普關稅政策影響，徵才轉趨保守的大環境下，AI相關職缺反而能逆勢成長，成為企業新寵兒。

想在這波亂世中脫穎而出，AI相關證照成為不可或缺的職場利器。為幫助求職者拓展職涯深度與廣度，1111人力銀行在今年3月底協辦「AI應用規劃師培訓班」，課程除分享AI基礎知識、實務案例，亦提到各式AI模型的適用情境及演算法邏輯。

課程主打「一次培訓、雙證加值」，除了協助學員透過大量模擬試題與完整課程內容備考國家iPAS AI應用規劃師證照外，結訓還能獲得主辦單位輔仁大學AI人工智慧發展中心和《科技島》核發的「AI應用規劃師培訓一般證照」，吸引超過600人報名、逾500人現場參與。由於反應熱烈，目前「AI應用規劃師培訓班」正研擬加開場次，協助上班族為自身職能鍍金，從容應對詭譎政經情勢中的各式突發狀況。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了跟上AI時代，1111人力銀行今年特別推出「AI小精靈」功能，並取得智慧媒合求職及客服設備的裝置模組專利，24小時在線，重要訊息不漏接，並且結合智能客服問答。首頁點選右下角「AI 小精靈」的大眼娃娃圖像，就能召喚出專屬的求職小精靈，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和AI小精靈即時互動，讓人工智慧聊天機器人陪你即問即答，快速解惑職場疑難雜症。