快訊

高雄日式飯糰店生意太好遭房東砸店 市府、高捷伸援手邀進駐

台大醫院外牆施工鷹架倒塌 小客車行經遭砸中

北檢外抗議違反集遊法 劉世芳：警方將傳喚首謀朱立倫等到案

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿上手太慢…同事想「陷害逼走菜鳥」！新人嚇壞：好驚恐

聯合新聞網／ 綜合報導
一名菜鳥透露公司前輩想陷害她，逼迫離職。 示意圖／ingimage
一名菜鳥透露公司前輩想陷害她，逼迫離職。 示意圖／ingimage

職場鬼故事你聽過多少？一名女網友在Dcard發文，近日上廁所時無意間聽到同事們的恐怖對話，因為自己是新人目前還跟不上職務進度，需要前輩輔助，沒想到她們因為受不了多餘的業務量，計畫著要陷害原PO逼她離職，對此她非常震驚表示「讓我覺得很驚恐」。

原PO透露當時剛好是中午，她在公司廁所順便滑手機，突然聽到同事們在廁所間的對話。她們覺得原PO已經進來一個月，卻還無法幫忙分擔工作已經造成困擾。原PO解釋，自己的位置是接替上一個做了五年的離職同事，因為那位離職同事的工作內容很多，所以只能先暫時分配給其他人。

原PO補充，剛進公司兩週時，同事們發現她還無法接受一半，只能接手30%的工作量就很不滿了，因為她們希望新人可以趕快在一個月內接手，讓她們不用再去煩惱或是加班。現在卻不僅在討論怎麼讓原PO離職，更可怕的是她們認為僅僅的職場霸凌沒辦法逼走她，因為原PO的個性堅強、內心強大，所以打算要用陷害的手段，聽到這裡她不禁感到毛骨悚然。

貼文曝光後網友紛紛力挺原PO，「妳當下怎麼沒有錄音」、「離開，讓她們工作量增加」、「離開之後記得發一封離職原因mail到全公司」、「嫌妳做太慢，直接送她100%，讓她慢慢做」、「當下應該直接開廁所門讓她們難堪，那兩個同事心態很可怕」、「老實說她們是在害自己」、「這種會陷害的人不在少數，建議離開才是上上策」。

職場 職場霸凌 離職

延伸閱讀

大樓易遇惡鄰？他喊「弊多於利」不如透天 住戶列2絕對優點勝出

兒子不黏人…友酸「放養才獨立」 新手媽揪心：是我不夠愛？

已拋開初戀？母過世半年父想找伴 女兒難接受：不希望有後媽

換部門難融入…遭同事刻意排擠 她每晚夢到職場：我做錯什麼

相關新聞

企業AI徵才爭議多 勞部研擬訂定指引

國內有超過三分之一的企業考慮使用ＡＩ徵才，但因可能暗藏就業歧視，也有侵犯隱私、違法解僱疑慮，勞動部正研擬訂定指引。學者認...

職場AI管理 恐侵害勞工隱私

不少企業透過側錄軟體、生物特徵識別、大數據分析等ＡＩ技術與科技設備監控員工工作績效，有侵害勞工隱私疑慮。台灣勞工陣線秘書...

不滿上手太慢…同事想「陷害逼走菜鳥」！新人嚇壞：好驚恐

職場鬼故事你聽過多少？一名女網友在Dcard發文，近日上廁所時無意間聽到同事們的恐怖對話，因為自己是新人目前還跟不上職務進度，需要前輩輔助，沒想到她們因為受不了多餘的業務量，計畫著要陷害原PO逼她離職，對此她非常震驚表示「讓我覺得很驚恐」。

能檢舉？老闆一句「明天不用來了」她失業 過來人見關鍵：難成案

職場中，因為「不適任」被資遣，能夠向勞工局檢舉嗎？一名女網友發文，稱她從事設計助理的工作，因組織調動常變動，導致沒有什麼成果，近日收到資遣通知，給出的理由是「不適任」，她認為此方式不合理，對此詢問網友是否可以向勞工局檢舉。

學者：未來工作是被懂AI者取代

ＡＩ究竟會不會取代人類而引爆失業潮？世界經濟論壇「二○二三年未來就業報告」預測，未來五年隨經濟前景疲弱、企業擴大採用人工...

主管調職她拒送禮遭前輩酸 網曝1狀況更扯：彷彿出殯

日前一名身為公職新鮮人的女網友在論壇透露，近日在職場上因未參與主管調職送禮活動，意外聽見老前輩的背後閒話，引發她對「送禮文化」的質疑。她表示，自己進單位不到1年，與該名即將調職的主管並不熟悉，因此選擇未加入同事們合送主管花束的行列，卻沒想到遭遇言語暗諷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。