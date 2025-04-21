不滿上手太慢…同事想「陷害逼走菜鳥」！新人嚇壞：好驚恐

職場鬼故事你聽過多少？一名女網友在Dcard發文，近日上廁所時無意間聽到同事們的恐怖對話，因為自己是新人目前還跟不上職務進度，需要前輩輔助，沒想到她們因為受不了多餘的業務量，計畫著要陷害原PO逼她離職，對此她非常震驚表示「讓我覺得很驚恐」。

原PO透露當時剛好是中午，她在公司廁所順便滑手機，突然聽到同事們在廁所間的對話。她們覺得原PO已經進來一個月，卻還無法幫忙分擔工作已經造成困擾。原PO解釋，自己的位置是接替上一個做了五年的離職同事，因為那位離職同事的工作內容很多，所以只能先暫時分配給其他人。

原PO補充，剛進公司兩週時，同事們發現她還無法接受一半，只能接手30%的工作量就很不滿了，因為她們希望新人可以趕快在一個月內接手，讓她們不用再去煩惱或是加班。現在卻不僅在討論怎麼讓原PO離職，更可怕的是她們認為僅僅的職場霸凌沒辦法逼走她，因為原PO的個性堅強、內心強大，所以打算要用陷害的手段，聽到這裡她不禁感到毛骨悚然。

貼文曝光後網友紛紛力挺原PO，「妳當下怎麼沒有錄音」、「離開，讓她們工作量增加」、「離開之後記得發一封離職原因mail到全公司」、「嫌妳做太慢，直接送她100%，讓她慢慢做」、「當下應該直接開廁所門讓她們難堪，那兩個同事心態很可怕」、「老實說她們是在害自己」、「這種會陷害的人不在少數，建議離開才是上上策」。