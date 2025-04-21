能檢舉？老闆一句「明天不用來了」她失業 過來人見關鍵：難成案

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友近日收到資遣通知，給出的理由是「不適任」，她認為不合理。示意圖／ingimage
一名女網友近日收到資遣通知，給出的理由是「不適任」，她認為不合理。示意圖／ingimage

職場中，因為「不適任」被資遣，能夠向勞工局檢舉嗎？一名女網友發文，稱她從事設計助理的工作，因組織調動常變動，導致沒有什麼成果，近日收到資遣通知，給出的理由是「不適任」，她認為此方式不合理，對此詢問網友是否可以向勞工局檢舉。

一名女網友在Dcard發文，表示她從事設計助理的工作，進公司後因為組織調動而經常變動，一開始被安排負責B產品，後來又因老闆就近管理，將她調回A產品，一直變動工作內容，讓她無法累積太多成果，只有近期一些作品成功上架。但在最新產品報告完後，周末她就收到了被「資遣」的通知。

原PO表示，公司資遣她的理由，是引用《勞基法》第11條第5款的「不適任」，她也簽署了資遣單，但後來才發覺不對勁。離職前公司並沒有績效考核紀錄，也沒有人告知她何處需要改善，只用「不適任」就把她開除，原PO覺得這麼做非常「不合理」，因此詢問網友此情況是否能夠「檢舉」。

此文一出，不少網友認為檢舉「不成案」機率很大，也分享自身的經驗，「資遣費有給足的話，有機會不被開罰」、「沒有違法，法條引用也對，妳要檢舉什麼？也有給付資遣費」、「我也曾經申請過勞動檢查，就是大家俗稱的檢舉，當時因為我檢舉的時間點過早，所以公家機關回覆我：不成案，可以在網站上送申請，文字敘述比較清楚」。

也有網友建議早點找下一份工作，「不如早點找下一份工作，因為妳覺得自己能力OK，但因為頻繁的調動，導致自己無法深入熟悉產品，又要重新熟悉設計，單純氣不過而已」、「妳都認為妳有能力了，找下一間其實很快，重新開始就好，沒必要再自我消耗，浪費精力在這種事上」。

但也有網友勸她去檢舉，為自己爭口氣，「妳時間夠多、想爭口氣的話是可以去檢舉看看」、「可以檢舉試試看，反正妳只是耗費時間而已」、「我勸妳還是去檢舉，因為午夜夢迴，妳會時常想起這間公司，懊悔自己怎麼沒有為自己爭取、怎麼沒有給他們懲罰」。

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