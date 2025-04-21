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職場AI管理 恐侵害勞工隱私

聯合報／ 記者葉冠妤楊惠琪李柏澔／台北報導
企業遠端監控追蹤員工電腦螢幕與鍵盤活動，計算員工投入工作的時間與生產力，有侵害勞工隱私疑慮。新聞示意圖。本報資料照片
企業遠端監控追蹤員工電腦螢幕與鍵盤活動，計算員工投入工作的時間與生產力，有侵害勞工隱私疑慮。新聞示意圖。本報資料照片

不少企業透過側錄軟體、生物特徵識別、大數據分析等ＡＩ技術與科技設備監控員工工作績效，有侵害勞工隱私疑慮。台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，ＡＩ監控涉及勞工人格權與個人資料保護，影響層面廣泛，呼籲政府研擬適當的保障措施。

企業常用遠端監控技術「即時追蹤員工電腦螢幕與鍵盤活動」，計算員工每天投入工作的時間與生產力。陽明交通大學科技法律學院副教授邱羽凡舉例，疫情期間，許多企業安排員工遠距工作，企業再透過連線程式監控員工螢幕、鍵盤或感應員工待在電腦前時間：也有企業監控公司電腦通訊軟體。

她說，人工智慧科技導入職場管理，最大問題是員工可能事前不知雇主導入哪些科技，或不清楚雇主如何運用在搜集資訊、績效判斷上，資訊的不透明可能導致職場處置不公，若因此遭到懲戒，員工無從檢驗雇主說法的真實性，沒有救濟管道。

邱羽凡說，歐洲很重視隱私權，明文規定雇主搜集員工資訊有事前告知義務，並禁止搜集員工私人對話、個人情緒資料與工作無關資訊，員工也有權要求雇主揭露怎麼運用ＡＩ，因可能攸關工作考績，遊戲規則就要講清楚，讓員工知悉。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，數位轉型的推動難免伴隨隱私侵犯、人權受損等負面影響，甚至可能引發道德風險。政府在推動ＡＩ與數位技術發展的同時，應同步規畫完善法律配套，確保相關應用在保障勞工與社會權益前提下進行。

監控 雇主

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