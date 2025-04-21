聽新聞
0:00 / 0:00

學者：未來工作是被懂AI者取代

聯合報／ 記者楊惠琪葉冠妤李柏澔／台北報導
根據世界經濟論壇《2023年未來就業報告》預測，受經濟前景疲弱及企業加速導入人工智慧技術影響，未來五年將有近25%的職場工作出現變化。 路透
根據世界經濟論壇《2023年未來就業報告》預測，受經濟前景疲弱及企業加速導入人工智慧技術影響，未來五年將有近25%的職場工作出現變化。 路透

ＡＩ究竟會不會取代人類而引爆失業潮？世界經濟論壇「二○二三年未來就業報告」預測，未來五年隨經濟前景疲弱、企業擴大採用人工智慧技術，近百分之廿五的職場工作將發生變化。學者示警部分職位會位移，「未來工作是被懂ＡＩ的人取代而非被ＡＩ取代」。

台大國發所兼任副教授辛炳隆表示，台灣企業目前導入ＡＩ比例不高，畢竟現在人工成本仍比引進ＡＩ技術便宜 ，但未來勞動力短缺，人力成本一定愈來愈貴，技術普及就愈來愈便宜，人力、ＡＩ使用就可能出現黃金交叉，只是還無法預測何時發生。

他不認為ＡＩ將來會大規模取代人工，未來工作是被懂ＡＩ的人取代而非被ＡＩ取代，因此勞工必須及早培養ＡＩ素養，政府也應課以雇主導入ＡＩ時的告知責任，數位轉型的同時必須準備員工安置方案，讓在職勞工行訓練。

Yes123求職網發言人楊宗斌也認為，雖然目前不少客服人力逐漸被聊天機器人取代，但其他產業如服務業、住宿餐旅業就要等人形機器人問世後才有可能，還需要一段時間。

台灣電子電機資訊產業工會秘書長劉耀璘指出，如資料整理類型、翻譯，或是設計類的職位可能會消失，但是也可能因此增加資料標注、資料科學家等職位需求；產業間的隔閡也可能加劇，使用與不使用ＡＩ工具的職位間有流動困難。

全產總理事長戴國榮建議，政府應在智能製造與產業升級的過程中，促進人力有效轉移，培訓勞工從勞力密集、重複性的工作轉向高附加價值、人機協作與專業技能領域發展。

人力 職位

延伸閱讀

職場AI管理 恐侵害勞工隱私

全球首場機器人半馬 冠軍花2小時40分 比預期快半小時

學團指大專性平專職太少 教部建議從創新人力調配

陸人形機器人市場 占全球一半

相關新聞

企業AI徵才爭議多 勞部研擬訂定指引

國內有超過三分之一的企業考慮使用ＡＩ徵才，但因可能暗藏就業歧視，也有侵犯隱私、違法解僱疑慮，勞動部正研擬訂定指引。學者認...

職場AI管理 恐侵害勞工隱私

不少企業透過側錄軟體、生物特徵識別、大數據分析等ＡＩ技術與科技設備監控員工工作績效，有侵害勞工隱私疑慮。台灣勞工陣線秘書...

學者：未來工作是被懂AI者取代

ＡＩ究竟會不會取代人類而引爆失業潮？世界經濟論壇「二○二三年未來就業報告」預測，未來五年隨經濟前景疲弱、企業擴大採用人工...

主管調職她拒送禮遭前輩酸 網曝1狀況更扯：彷彿出殯

日前一名身為公職新鮮人的女網友在論壇透露，近日在職場上因未參與主管調職送禮活動，意外聽見老前輩的背後閒話，引發她對「送禮文化」的質疑。她表示，自己進單位不到1年，與該名即將調職的主管並不熟悉，因此選擇未加入同事們合送主管花束的行列，卻沒想到遭遇言語暗諷。

考上司法官惡夢才開始？她嘆：下班後還想案件卻低薪

一名法律系出身、成功考取司法官的女網友，近日在論壇吐露心聲，引起熱議。她表示，過去雖然備考辛苦、壓力沉重，但日子仍保有一絲快樂，然而真正「考上」之後，生活卻彷彿全面轉暗，案件、思緒與壓力成了無法關機的日常。

住太近也有錯？家在公司旁遭懷疑「上班偷跑」 網勸：別透露太多

「明明每天準時打卡，連午休都不離開，卻因為家離公司太近，就被懷疑上班偷溜回家！」近日有網友在 Dcard 上發文，控訴自己因住家和公司僅5分鐘步行距離，意外成為公司內部稽查風波的「潛在嫌疑人」，讓她感到既委屈又憤怒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。