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主管調職她拒送禮遭前輩酸 網曝1狀況更扯：彷彿出殯

聯合新聞網／ 綜合報導
一名公職新鮮人因拒絕和同事合送給調職主管禮物，遭到前輩酸言酸語，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage
一名公職新鮮人因拒絕和同事合送給調職主管禮物，遭到前輩酸言酸語，照片為示意圖，非內文當事人。 圖／ingimage

日前一名身為公職新鮮人的女網友在論壇透露，近日在職場上因未參與主管調職送禮活動，意外聽見老前輩的背後閒話，引發她對「送禮文化」的質疑。她表示，自己進單位不到1年，與該名即將調職的主管並不熟悉，因此選擇未加入同事們合送主管花束的行列，卻沒想到遭遇言語暗諷。

原PO在Dcard以「公務員主管調職送禮文化陋習」為題發文表示，她原以為「要不要送禮」是自由選擇，沒想到幾天後便聽到幾位資深同仁以揶揄口吻聊天：「現在年輕人都跟我們不一樣了啦，聽到送禮都默默走開」、「可能剛工作也沒什麼錢啦…哈哈」，讓原PO很傻眼。

原PO坦言，如果是熟悉、關係良好的同事或主管要離開，她會送上祝福，但是對於幾乎沒有交集的長官，付錢買花除了無感，對方也可能不認得她，讓原PO不禁質疑，「付錢是為了怕被討厭還是討好前輩？」

她也提出反思，是否許多老前輩早已習慣這種「主管調職送禮文化」，羨慕年輕人不用遵守才酸言酸語，還是只是想有人一起分擔送禮的金額。文章最後，原PO也向其他公務員提問，「你們會跟著送嗎？」

有同任公職的網友也遇過原PO所述的文化，「我的單位更扯，除了妳講的之外，還要把人送到新單位，搞得像出殯一樣，要送到山頭是不是」、「我分發單位後，3個月就遇到同仁生子，再來主管退休送禮，接著一堆新來的、調走的同事生子，再一堆舊同事、新同事喪父喪母，還沒滿3年我已經包出去1萬了」、「我們也是這樣，但我覺得花小錢少點這些流言蜚語挺好的，所以基本上都會包」。

也有人無視潛規則，「前輩也沒講錯呀，跟他們不一樣，這種直接把他們當成稱讚就好，不用跟自己過不去」、「不會欸，不熟就不會送了，幹嘛浪費錢」、「不熟的不送也沒關係，只是相對的周遭可能會出現閒言閒語，自己要去調適，畢竟那些年長的以前在那樣的環境下，自然而然就會覺得新的人應該也要這樣」、「我也是剛調入新單位，我都直接拒絕出錢，我也不太再乎那些老人的閒話」、「我們科室是有同事商調就要集資送禮，我那時才工作3個月是都有加入啦，不過後來新進人員訓練的時候，才發現很多人其實不鳥這種惡習」。

公務員

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