住太近也有錯？家在公司旁遭懷疑「上班偷跑」 網勸：別透露太多

「明明每天準時打卡，連午休都不離開，卻因為家離公司太近，就被懷疑上班偷溜回家！」近日有位女網友在Dcard上發文，控訴自己因住家和公司僅5分鐘步行距離，意外成為公司內部稽查風波的「潛在嫌疑人」，讓她感到既委屈又憤怒。

原PO表示，經理得知她的住處離公司很近後，便開始對她產生懷疑，只要一不在位子上，就私下向同事詢問原PO是否「跑回家」。雖然沒有當面質問，但這樣的質疑讓她壓力極大，既生氣又委屈，「還不如直接問我，超煩超躁的！」

她強調，自己是「超乖型員工」，每天準時打卡，非午休時間絕不離開公司，就連外出也是為了處理公文、跑行政流程，而且同事與直屬主管都了解實情。然而，公司近期因為有「老鳥」被抓包上班時間逛街，導致整體稽查變嚴，「現在就算我只是跑去別層樓送公文，也搞得好像做賊一樣」。

原PO坦言，自己對經理的不信任感到相當受挫，尤其對方並非天天在場，對實際流程不了解卻以揣測方式對待，讓她有種「被盯上」的錯覺。

貼文曝光後，有網友留言安慰，「我也遇過類似的事！所以我每次離開崗位都和主管報告，裝乖就對了」；也有人建議她之後不要透露自家住址，「真的不要讓主管知道公司離家近，不然加班總是第一個找妳」、「在職場，私人資訊盡量少講，別人知道的越多，只有壞處沒有好處」。