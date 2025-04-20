考上司法官惡夢才開始？她嘆：下班後還想案件卻低薪

一名法律系出身、成功考取司法官的女網友，近日在論壇吐露心聲，引起熱議。她表示，過去雖然備考辛苦、壓力沉重，但日子仍保有一絲快樂，然而真正「考上」之後，生活卻彷彿全面轉暗，案件、思緒與壓力成了無法關機的日常。

原PO在Dcard以「考上後才發現是惡夢的開始」為題發文表示，考上司法官之前的人生，雖然有些許黑暗，可是至少是快樂的，每天的待辦事項只有單純看看書，儘管有壓力，但也沒有同已考上司法官的此刻誇張。

「考上後是整片黑了，很難接受下班後，還要繼續思考案件」，原PO如此感嘆。她更控訴，法律系從司法官、律師到各公職，薪水和工時都完全對不上；談到外界認為的「高考爽缺」，原PO則質疑，若當初讀理工科，國考還不是隨便上。文末她也嘆道，法律人真的那麼賤嗎？

有同為法律從業人員的網友吐露辛酸，「破防了，在法院工作真的覺得自己命很賤」、「律師上下限很大，司法官真的垃圾薪水，尤其大的院檢」、「做融資公司法務，打過去法院問書記官案件，書記官：『自己來閱卷』，書記官key錯身分證資料，打電話去核對，『阿名字找得到不是嗎？』」

不過也有人認為法律業要挑對工作，「都來考海關法務，舒服到不行，上班沒人盯，假想請就請，時間到一秒不差閃人」、「不得不說，國營是真的爽」、「那是妳不會賺，律師隨便接一個案件，就可以過1、2個月」。

有網友則認為理工相關行業的辛苦也不惶多讓，「我男友理工男，在竹北做硬體的，除了不補班、有補助以外，我都覺得他住在公司，根本沒有明顯的下班區間」、「我看我認識的前端工程師們，出去也是處於on call狀態，隨時都要帶著電腦準備處理事情」、「我原本是讀理工的，理工的爆肝比法律可怕得多，日復一日的無力感，法律工作能做的除了錢，還有個人成就跟社會責任」。