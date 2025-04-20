僑外生貨運駕駛須會中文？勞動部：待與交通部討論

勞動部擬放寬僑外生從事6款中階技術工作，其中貨運駕駛的語言門檻並未設限。勞動部表示，駕駛須取得職業駕照，應具備一定的中文識字能力，口語能力則需再與交通部討論決定。

勞動部繼去年開放讓僑外生得以中階房務員等身分留台後，再於今年3月底預告草案，讓畢業僑外生可以從事醫院照護輔佐、倉儲理貨、貨運駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員6款中階技術工作。

媒體報導，草案預告中，如中階客運駕駛、安全管理人員仍有語言資格條件，但貨運駕駛及隨車助理等未設語言門檻。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國告訴中央社記者，最終是否將中文能力納入貨運駕駛的資格要求，將與交通部討論後決定。

蘇裕國解釋，會議討論時有要求中階客運駕駛、安全管理人員及醫院護佐語文條件，後續擬於公告時補入。其中就客運部分，因為很明顯是對人服務，因此語言能力在討論中占有較大比重。

至於貨運部分，蘇裕國指出，主要分為2個層面。首先擔任貨運駕駛必須持有職業駕照，而取得駕照本身就包含通過交通安全等相關考試，這被視為技術能力的必備要件，因此就應具備中文識字能力；至於口語能力是否納入貨運駕駛的資格要求，則待與交通部討論後決定。