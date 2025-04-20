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她抱怨工作穿短版上衣被老鳥唸 網搖頭：不會看場合
職場雖然不一定會明文規範穿著，不過卻常常隱藏「淺規則」。一名女網友在Dcard抱怨，在公司實習時穿了一件側邊鏤空的短板上衣，竟被提醒應該避免這種穿搭。她不滿表示公司明明沒有特別規定或限制穿著，忍不住抱怨「這算對女性不友好？」
原PO目前大四在科技業實習，因為天氣變熱開始穿短袖，近日因為穿了一件側邊鏤空短版上衣加長褲，在公司居然被叮嚀「不應該有這種穿搭」，也不允許穿短褲，但進公司時上司說沒有穿著規定，因此讓她不滿問，「這算是限制穿衣自由嗎？」坦言自覺沒有穿很暴露，同事卻說會有很多人說閒話、反映給上司。
她不滿問，「是職場都這樣嗎」，沒有明確規定但私下卻會要求什麼不能穿，驚呼「這讓我蠻受衝擊」，表示這已經是自己服裝中很普通的了。原PO補充自己的職務需進無塵室，穿完無塵服也不會有人看到她穿什麼，更不會有遇到客戶的問題，只有休息時間會回到休息室，她更透露去公司的第一天還被上司提醒不應該化妝。
貼文底下許多老鳥搖頭，「在同事還不熟悉妳能力的時候，過於奇裝異服影響還蠻大的」、「會建議妳為了實習學分配合一下，會是比較好的選擇」、「雖然我這樣講會被罵沙文主義，但女性去上班還是穿保守點，免得惹人非議」、「都幾歲了還不知道怎麼穿衣服」、「妳要感謝有人願意跟妳說，這種觀察都做不到」、「最好穿有領子的衣服吧，如果是已經工作的年紀，職場還是要稍微正式點」。
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