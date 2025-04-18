休息時間不足、超時工作....汽車客運業違法率近4成、不降反升 

怎麼調適才好？一名女網友在Dcard求救，近期換了新部門被同事排擠，疑似是因為部門的核心人物不喜歡自己，她無奈表示之前曾試著融入卻一直被冷落，每天看著同事們嬉笑打鬧就更加內耗自己到底做錯了什麼不被喜歡。傷心的她坦言「若有似無的漠視和孤立讓我覺得好心累」。

2025-04-17 16:18