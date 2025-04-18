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休息時間不足、超時工作....汽車客運業違法率近4成、不降反升 

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今公布2024年交通運輸業勞條專案勞檢結果。其中，汽車客運業處分率從2023年的31.4上升至39.29%，違規率不減反增。記者葉冠妤/攝影
勞動部今公布2024年交通運輸業勞條專案勞檢結果。其中，汽車客運業處分率從2023年的31.4上升至39.29%，違規率不減反增。記者葉冠妤/攝影

汽車客運業司機長工時、疲勞駕駛釀禍時有所聞，勞動部每年針對交通運輸業進行專案勞檢，今天公布2024年檢查結果指出，汽車客運業處分率從2023年的31.4上升至39.29%，違規率不減反增，最多的違法項目是變更班次卻未給適足休息時間，其次為超時工作。而違規「大戶」之首為統聯客運，去年整年挨罰了185萬元。

勞動部去年針對鐵路與軌道運輸業、汽車客運業、汽車貨運業及遊覽車客運等，總共實施1200場的勞動條件專案檢查。經初步統計，違反勞動法令197件，累計罰鍰1113萬元，整體處分率16.42%。與前一年處分率17.4%相較，沒太大差異。

勞動部職安署綜合規畫組組長許莉瑩特別點名，汽車客運業前年處分率31.4%，去年卻上升至39.29%，違法比率仍偏高，推測應是缺工所致。違規項目第一高是違反輪班間隔（變更班次為給足適當休息時間），違反比率占16.42％，第二高為超時工作、佔10.71％，第三則是未依法給付加班費，占4.29％。

根據違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統，2024年違反勞基法的汽車客運，以統聯客運挨罰185萬元最高，其次為新北客運170萬、指南客運165萬元。國光客運則挨罰91萬元，位居第6。

汽車客運業之外，遊覽車客運業去年專案勞檢處份率為17％、汽車貨運業12.86％。鐵路運輸暨大眾捷運系統處份率0。

許莉瑩提醒，經查違法情形，除將依法公布事業單位名稱，並開罰2萬以上、100萬元以下，還能依事業規模、違反人數或情節加重罰鍰至法定最高額二分之一，也會把業者勞動法令違規紀錄提供給交通部，作為營運安全預警指標、評鑑或補助的參考，勞動部也請交通部協助選列評鑑結果不佳的業者納入專案檢查對象，交互監督。

勞動部 統聯

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