輝達超硬五輪面試闖關！他分享成功祕訣 最後關卡尖銳提問台積電

一名網友在Dcard上分享自己赴輝達面試成功的經驗談，他表示要進入輝達必須接受五輪面試，且幾乎是全英語面談，建議若對輝達有興趣的求職者可以做好五項準備，強調輝達面試並非咄咄逼人，除了希望看到應試者對工作本身的技術實力、思維邏輯之外，還相當重視溝通、協商及面對未知問題的反應，這些全都會被評估。原po還透露最後一關考官詢問：能去台積電為何來輝達？意外引起網友熱議。

原po表示，向輝達投履歷一個月後，終於接到面試通知，一路便開始超硬的五輪面試。第一輪面試部門經理(Section Manager)為面試官，主要針對履歷做確認與技術問題的初步了解，通過後人資這關後才會安排接下來的三輪。

他表示，第一關相當重要，務必趁第一輪提問環節，盡可能搞清楚工作內容，甚至可以技巧性回顧方才面試的一些對答，審查一下自己的回答是否合適。原po認為，這對後面幾輪的面試十分有幫助。原po說，因為提問，所以面試官在第一輪時就額外告知他後續面試大致的內容和準備方向，比如將會有很多技術面提問，也包括coding的問題、全英文對話等，這些超級重要的資訊，在第一輪時若仔細提問便可得到答案。

接下來的三輪面試，主考官分別是在美國工作的華人主管、兩年前曾在該部門擔任研發替代役實習生的工程師，及部門資深工程師。原po表示，這三關主要是問技術能力，面試官還會根據履歷提到的技能與專案成果內容，進行針對性的問題，比如曾做過類比電路的模擬、畫layout以及麵包版的接線debug實作，這些都會被進一步詢問。這些開放性的問題，可根據自己對職位的理解來回答，準備越充分，能講出的內容就越詳細。

最後一關則是由測試解決方案團隊(Test Solution Group)的領導者(Director)擔任面試官，全程也幾乎以全英文進行，且直接聚焦在工作相關的實戰經驗與團隊溝通能力，不問過去的研究內容。其中問題的尖銳度和深度都有稍微提升，包括：「你為什麼晚一個學期才畢業？」、「你的學經歷應該可以去TSMC，為什麼要來NVIDIA？」、「我知道溝通在團隊合作很重要，那你具體要怎麼溝通？」。

其中最後一關面試的問題「應該可以去TSMC，為什麼要來NVIDIA？」引來網友熱議，有人認為台積電是「放眼全球、獨孤求敗」，而輝達則是「一間只因站在風口上才顯得厲害的企業」、「公司等級差那麼多」，有人說「TSMC是沒選擇才去的」，但也有人表示，聽過台積電員工跳槽輝達，但有聽過輝達員工跳槽台積電的嗎？而原po至截稿為止未親回。

原po最後提醒應試者，在實戰經驗應對上，自己會針對工作敘述(JD，Job Description）詳細拆解每一條的工作內容，對應過去做過的實例，準備好被追問。例如提及會寫程式時，後續主管就追問：「請問如果不能直接用除法器，你會怎麼寫一個除法功能？」

至於面試前，自己也準備了約5至10分鐘的自我介紹PPT，包含學經歷簡介、技能包、專題成果分享，及碩士論文，建議比重上以技能包為主，且每項技能都要有例子，專題為輔、論文則為選配，且若論文與職缺無關，可簡略帶過。

原po建議在面試過程中，若遇到開放題別怕停頓，在思考後給出邏輯清楚的回答，比亂講還好。此外，還可在面試前去誠品翻書，他原本覺得誠品都是擺芭樂書，拿來安慰自己的，但後來偶然翻閱後，才發現其實很多面試題目，都可以在裡面找到出乎意料合理的答案，特別推薦《執行長日記》、《黃仁勳傳》這兩本書籍。