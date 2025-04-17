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換部門難融入…遭同事刻意排擠 她每晚夢到職場：我做錯什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露遭職場冷暴力不知如何調適。 示意圖／ingimage
一名女網友透露遭職場冷暴力不知如何調適。 示意圖／ingimage

怎麼調適才好？一名女網友在Dcard求救，近期換了新部門被同事排擠，疑似是因為部門的核心人物不喜歡自己，她無奈表示之前曾試著融入卻一直被冷落，每天看著同事們嬉笑打鬧就更加內耗自己到底做錯了什麼。傷心的她坦言「若有似無的漠視和孤立讓我覺得好心累」。

原PO雖曾為了融入一起吃過午餐，但從頭到尾都無法加入話題，如果自己接了話，氣氛會直接冷掉。原本還擔心想太多，直到近日有出差機會，部門裡的一個女同事被主管要求帶著自己去，沒想到主管走後直接抱怨「自己去就算了，還要帶人誰想去啊」。委屈的她補充道，有時候被分配一起做案子，接洽的同事總是默默做完，想幫忙得到的永遠是冷冷的「我做完了」，完全不給學習機會。

部門的其他人對她態度也很冷淡，工作訊息不讀不回，遇到問題求助時會得到不耐煩的回應等等。她淚訴「每天做夢都會夢到職場上的事，原本沒有睡眠問題，但入睡需要花的時間越來越長」。雖然只論職務內容、薪水、主管她覺得是很棒的工作，但痛苦的人際關係幾乎壓垮她的心智，崩潰求助「怎麼調適自己的心態會比較好」。

貼文曝光後網友紛紛建議，「不要釋懷，離職換公司，我就這樣忍受冷暴力一年多最後自律神經失調離職」、「我的話應該是有拿到錢就好，不要被搞，最後安全離職」、「這種職場小圈圈也不是主管出面就能搞定的，通常就是他們個人的問題」、「如果覺得主管不錯他也願意帶妳可以好好學，但如果連主管也很爛換一個舞台」、「離職吧，在那種環境妳不可能說服自己忽視」、「工作再找就有，身心靈健康比較重要」。

內耗 同事 職場 職場霸凌

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