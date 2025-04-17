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助年輕人找工作！勞動部祭「尋職津貼」及「就業獎勵金」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為面試示意圖。圖/AI生成
圖為面試示意圖。圖/AI生成

為協助15至29歲的青年順利銜接職場，勞動力發展署北分署積極推動「初次尋職穩定就業計畫」，針對畢業後尚未就業的青年，提供專業的就業服務，透過職涯輔導、就業媒合及求職準備訓練，協助青年明確職涯方向，實現穩定就業。自112年7月計畫啟動以來，北分署已為轄區內1.6萬名青年提供就業服務，並幫助青年找到方向、積極尋職，順利接軌職場。

根據勞動部113年「15-29歲青年勞工就業狀況調查統計」顯示，約85%的青年在初次就業時，需要1到3個月來尋找適合的工作；然而，仍有不少青年面臨「卡關期」，無法找到適合的職缺，甚至只能選擇兼職、接案等非典型工作，或長時間處於待業狀態。為幫助這些青年突破困境，北分署特別針對初入職場或從事非典型工作的青年族群，提供量身打造的專業服務，透過「初次尋職青年穩定就業計畫」，就業服務員將協助青年釐清職涯方向、分析個人優勢，並提供履歷健檢、模擬面試及職場溝通技巧訓練等服務，進一步提高求職成功率。

「初次尋職青年穩定就業計畫」針對15-29歲未在學且連續待業90日以上的本國籍初次尋職者，以及從事非典型工作並有意願轉為正職的青年，提供兩大補助。青年在加入台灣就業通網站會員後，接受專業就業諮詢，並積極求職，在尋職期間，每月可領取5,000元「尋職津貼」，最高可領取1萬5,000元；找到工作後，連續受僱於同一雇主滿90日、180日，還可獲得最高3萬元的「就業獎勵金」，鼓勵青年穩定就業，並促進長期職場發展。

勞動部長期關注青年就業問題，並整合跨部會資源，聚焦於「職涯發展」、「人力供需」、「青年失業」、「青年薪資」及「非典型就業」等核心議題，推動「投資青年就業方案第二期」，而「初次尋職青年穩定就業計畫」就是其中的重點措施之一。此計畫不僅幫助青年找到工作，還重視如何陪伴青年走過探索職涯的過程。若您還不知道該如何開始找工作，或覺得自己準備不足，請立即前往台灣就業通網站查詢「初次尋職青年穩定就業計畫」專區 https://gov.tw/dgL，或洽北分署轄區各就業中心。

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