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關稅海嘯來了！搶90天出貨…這些行業急徵2230個兼職工作機會

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
川普祭出對等關稅政策。開放90天緩衝期，出口業者搶單出貨，造成貨運及物流人力需求短時間爆增。圖／本報資料照片
川普祭出對等關稅政策。開放90天緩衝期，出口業者搶單出貨，造成貨運及物流人力需求短時間爆增。圖／本報資料照片

受到美國總統川普關稅政策急轉彎，開放90天期間只徵收10％的對等關稅，關稅空窗期引發急單湧現，國內不少出口業者抓緊時間趕出貨，造成貨運及物流人力需求短時間爆增，包括運輸物流、倉儲理貨、國際貿易、貨運承攬等急徵兼職人員，時薪200-230元不等，徵才條件寬鬆，領薪彈性開放，可日領、周領、月領，適合下班後想多賺外快的上班族。

川普祭出對等關稅政策，短短數日撼動全球市場經濟，影響就業市場表現，近日有網友在論壇發文表示「爸爸上班的公司幾乎都是外銷至美國，因為這波影響，可能會沒有工作了，雖然我自己有份正職，但也才剛出社會不久加上是在外面租屋，所以想要再找份兼職能補多少算多少」。原Po此文一出，引發版上網友熱議「關稅海嘯真的來了」、「慘了～該不會畢業就失業吧？」、「我也想多打工錢進口袋才安心」。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據1111人力銀行資料庫顯示，今年4/1-4/14兼職工作瀏覽數相較去年同期，明顯增加13.6%，再觀察運輸物流、倉儲理貨、國際貿易、貨運承攬等相關職缺，以運輸物流人力需求炙熱，目前有高達2230個兼職工作機會，其次倉儲理貨、國際貿易及貨運承攬也都需要大量人力投入來處理急單出貨。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，面對極短時間的交貨壓力，業者選擇透過大量招募臨時工、工讀生、兼職人員來支援產線和倉儲作業，包括貼標、包裝、撿貨、裝箱、文件處理等，與正職人員相比，兼職與派遣人力招募時間短、成本低，更能快速補足人力缺口，因而兼職工作機會相較去年呈現增加趨勢。

人力銀行 關稅

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