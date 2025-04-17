超愛跟老闆聊！外向女炫耀「神仙工作」福利佳 一票人狂搖頭

職場什麼條件最有吸引力？一名女網友在Dcard讚揚現在的工作簡直是「神仙工作」，不僅可以拓展人脈，公司福利也好。讓她滿意的還有好相處的同事，身為「E人」的她個性外向特別喜歡和同事閒話家常、吐苦水。貼文曝光後部分網友卻搖頭，「我反而會怕很活潑的公司」。

原PO表示目前擁有三份工作經歷，坦言自己閒不下來沒工作會感到無聊，而且工作能透過關係認識到很多厲害的老闆，每次跟老闆們聊完天都覺得很舒暢，碰到爽快的老闆還會被請客，公司飲料零食樣樣有，直呼「很省錢啊」。不過她補充也是有被追業績的時候，雖然感受不好，但本就是職務的一部分，加上公司足以溫飽的薪水，實在沒什麼好抱怨。

她感嘆「認真覺得人不能沒有工作」，因為個性外向，對她而言公司是滿足部分社交需求的場所，加上公司都是年輕人，聊天多有共鳴私下也會約去玩、一起抱怨公司。聽過其他公司的友人因為跟同事抱怨工作被出賣的例子，更加珍惜自己的職場環境。她好奇詢問網友們有沒有人一樣喜歡嘴上抱怨公司，其實珍惜工作的人，也想聽聽大家的工作福利。

貼文曝光吸引不少不同意見，「年紀越大發現只有錢最實在，什麼零食聚餐對我來說都不重要」、「反而很怕太活潑的公司，待遇、工作自主性比較重要」、「出社會兩年之後遇過太多人太多事，反而喜歡安靜一點的公司」、「偶爾小聊就好，當調劑身心用，不然有時候在專心工作隔壁一直跟你聊」。

也有網友好奇原PO做的工作，「想問是什麼類型的產業會比較活潑？本人也是E人，現職公職悶到我快死了」、「方便請問是什麼產業嗎」、「想請問公司地點，最近找工作找到心好累」、「如果辦公室太悶真的會很不舒服，想請問原PO的公司在哪個縣市？」，對此原PO也透露目前在電商公司就職。