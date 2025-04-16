快訊

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

美對等關稅動盪經濟 財政部17日將公告所得稅延繳到6月

比納粹手勢惹爭議！宋建樑念建中歷史被挖出 曾偷襲親馬英九

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部放寬僱用獎助資格 勞工兼差各別雇主都能領

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照
勞工示意圖。聯合報系資料照

勞動部日前預告修正「就業保險促進就業實施辦法」部分條文，將放寬僱用獎助的申請資格。過往同一名失業勞工若受僱於不同雇主，僅一名雇主可請領僱用獎助，往後將放寬讓各別雇主都可請領，藉以鼓勵雇主多聘僱失業勞工。

雇主向公立就服機構登記求才，進而聘用就服機構推介失業勞工（失業期間連續達3個月以上、或者失業達30日以上的高齡者、二度就業婦女、身心障礙者、原住民等特定對象），每聘僱1人，就可申請9千元到1萬5千元不等的僱用獎助，最長可請領12個月，等於最多可領18萬元。

勞動部勞動力發展署就服組科長葉逸秋說，原本法規規定，一名失業勞工找到工作，就只有1名雇主可以請領僱用獎助，考量時空背景變化，現行僱用型態越來越多元，勞工兼職機會可能變高，同一勞工可能同時受僱於2個以上的不同雇主，因此開放讓各個雇主都可以分別請領僱用獎助籍其他就業促進相關補助、津貼，藉此提高雇主聘僱意願。

葉逸秋說，僱用獎助設計以勞工為出發點，當勞工到公立就服機構經評估獲得僱用獎助推介卡，雇主僱用這樣的對象，就可以申請僱用獎助，工作型態不分全時、部分工時。修正草案預告期14天，後續將搜集各界意見、進行法制作業後盡快上路。

據統計，113年運用僱用獎助協助3478人就業，核發補助2457家事業單位、2億365萬4515元。

勞動部 失業 雇主

延伸閱讀

鼓勵聘僱失業勞工 勞動部放寬僱用獎助請領資格

砍掉重練！職訓助小吃店老闆變身資訊工程師 薪資破40K

無薪假1682人 暫未反映美國關稅政策不確定性

29歲前有機會參訓最高獲9.6萬獎勵金 女轉職AI逆襲加薪

相關新聞

勞動部放寬僱用獎助資格 勞工兼差各別雇主都能領

勞動部日前預告修正「就業保險促進就業實施辦法」部分條文，將放寬僱用獎助的申請資格。過往同一名失業勞工若受僱於不同雇主，僅...

年輕人為何不願做工地？ 網分析5原因：連勞健保都不到位

行行出狀元！日前有位網友分析現在年輕人越來越少做工地的原因，除了環境髒亂以外，工作高風險也是一大考量，再加上薪水跟付出不成正比，導致年輕人多半選擇去辦公室工作。文章曝光後，有網友直呼「分析到位」。

未來一片黑暗…「高學歷2兒子」走出乎意料的路 54歲高薪父崩潰：退休恐入不敷出

日本一位54歲的加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂，甚至形容「前途一片黑暗」。

提離職怕尷尬！他怨「工時壓縮又責任變重」 無奈：累得跟狗一樣

上班族要離職，有些人會比較不好意思開口。日前有位網友好奇問「該如何離職？」指出老闆因為生意不好，近期壓縮他的工時，並要求完成一樣的工作量，讓原PO無奈表示，「目前我一天工作2.5-3小時，但累得跟狗一樣」。對此，多數人建議「直接離職就好」。

砍掉重練！職訓助小吃店老闆變身資訊工程師 薪資破40K

37歲的張智爵曾是小吃店老闆，因生意不穩定決定轉換跑道學一技之長，參加勞動部雲嘉南分署委外開辦的「電商網站設計與APP商...

移工月薪破10萬！他驚呼直逼銀行經理 網揪驚人加班時數：台灣以前也是

別看不起移工，有可能人家賺的比你還多！在許多人眼中，移工往往做著一些薪水較低的工作，但事實上他們的薪水不可小覷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。