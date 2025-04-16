年輕人為何不願做工地？ 網分析5原因：連勞健保都不到位

行行出狀元！日前有位網友分析現在年輕人越來越少做工地的原因，除了環境髒亂以外，工作高風險也是一大考量，再加上薪水跟付出不成正比，導致年輕人多半選擇去辦公室工作。文章曝光後，有網友直呼「分析到位」。

原PO在Dcard發文表示，越來越少年輕人去工地做工，主要有5個原因，第1是環境髒亂又風險高，除了噪音大、空氣污染又沒有安全規範以外，還常常有雜物亂丟，連勞健保、工安都沒有保障；第2則是薪水跟勞累程度不成正比，雖然老鳥工地師傅月薪10萬元，但一般新人一天1500元而已，卻得看臉色、被欺負，因此如果同樣都是3萬元的話，不如去辦公室上班。

第3則是階級制度很重、老鳥對人的講話方式很壓迫，這些人常常認為「新來的就是要做最累的工作」、「沒人教自己學」；第4是社會價值觀改變，不會單純追求穩定職涯發展，而是自由又有成長性的工作；第5是這份工作沒有轉型，沒有制度化、現代化，而是用師徒制、狂吼亂教徒弟，讓年輕人無法融入。

原PO細數種種缺點，指出如果有一天台灣的工地也能像國外那樣，流程規範、安全第一、同事尊重人、有成長機會，說不定年輕人也會覺得那是值得挑戰的行業。

文章曝光後，網友認同分析很到位，「工安才是重點，老闆跟同事根本沒注意安全，還覺得這都是偷懶藉口」、「我高一去工地打工過，那些老人說『年輕人都要去澳洲打工，台灣也有工地怎麼不做？』但明明薪水根本不能比」、「一天1500元，以一個月工作22天才3萬3千元而已，不如找在辦公室吹冷氣的工作，薪水還有可能更高」、「光是沒有勞健保就讓人退避三舍了」。