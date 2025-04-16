快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聽新聞
0:00 / 0:00

未來一片黑暗…「高學歷2兒子」走出乎意料的路 54歲高薪父崩潰：退休恐入不敷出

聯合新聞網／ 綜合報導
加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂。示意圖，非當事人。 圖／ingimage
加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂。示意圖，非當事人。 圖／ingimage

日本一位54歲的加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂，甚至形容「前途一片黑暗」。

根據日本媒體「THE GOLD」報導，加納先生的大兒子現年26歲，從頂尖法學院畢業後，一心想考上律師，目前正準備第三次司法考試。他已連續兩年落榜，雖然他仍堅持再拚一次，但父親坦言，希望他能趕快就業。儘管他每天花10小時以上苦讀，也偶爾在圖書館讀書紓壓，但幾乎整天窩在房間，連剪頭髮都只去一次1400日圓（約新台幣294元）的便宜髮廊。父親形容他「就像個隱居老人」。

雖然大兒子還是有在週末兼職醫院夜間櫃檯，月薪約8萬多日圓（約新台幣1萬7,000元），但收入根本不夠存錢，生活開銷幾乎靠父母支撐。雖然他有繳國民年金和健保，但沒有其他保險，生活簡樸到令人心疼。加納先生坦言，若明年還是考不上律師，可能真的要放棄夢想，「再不工作，未來恐怕什麼都沒有了」。

另外，小兒子現年24歲，曾順利進入職場，但因為與上司相處不佳，半年內就辭職。之後便開始做派遣工作，現在在電信公司銷售櫃位工作，月薪大約24萬日圓（約新台幣5萬400元），實領約18萬日圓（約新台幣3萬7800元）。由於沒有獎金、退休金，也沒有轉為正式員工的機會，讓父母對他的未來也充滿疑慮。

加納先生說，雖然兩個兒子都還年輕，但如果不趁早穩定下來，時間一久就可能錯過最好的發展時機。他也表示，自己的收入未來會因退休大幅下降，等到年金生活開始後可能還會有入不敷出的情況，屆時根本無法再資助孩子。

「孩子小時候都很乖，從沒想過長大之後會讓我們這麼煩惱。」加納先生感慨地說，若自己或妻子有一天需要被照顧，現在的兩個兒子恐怕也幫不上忙。他只希望孩子們能早日自立，過上真正屬於自己的生活。

延伸閱讀

AI人才需求高 北京高端職位月薪中位數破4萬

移工月薪破10萬！他驚呼直逼銀行經理 網揪驚人加班時數：台灣以前也是

拿父母當擋箭牌？男友提分手荒謬理由曝光 她失眠怒轟：幼稚

不給孝親費算棄養？律師解釋法律真相 網友意見兩極掀熱議

相關新聞

提離職怕尷尬！他怨「工時壓縮又責任變重」 無奈：累得跟狗一樣

上班族要離職，有些人會比較不好意思開口。日前有位網友好奇問「該如何離職？」指出老闆因為生意不好，近期壓縮他的工時，並要求完成一樣的工作量，讓原PO無奈表示，「目前我一天工作2.5-3小時，但累得跟狗一樣」。對此，多數人建議「直接離職就好」。

未來一片黑暗…「高學歷2兒子」走出乎意料的路 54歲高薪父崩潰：退休恐入不敷出

日本一位54歲的加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂，甚至形容「前途一片黑暗」。

砍掉重練！職訓助小吃店老闆變身資訊工程師 薪資破40K

37歲的張智爵曾是小吃店老闆，因生意不穩定決定轉換跑道學一技之長，參加勞動部雲嘉南分署委外開辦的「電商網站設計與APP商...

移工月薪破10萬！他驚呼直逼銀行經理 網揪驚人加班時數：台灣以前也是

別看不起移工，有可能人家賺的比你還多！在許多人眼中，移工往往做著一些薪水較低的工作，但事實上他們的薪水不可小覷。

29歲前有機會參訓最高獲9.6萬獎勵金 女轉職AI逆襲加薪

27歲來自花蓮秀林鄉的林靜，畢業後在花蓮從事行政相關工作，不過看好數位資訊及AI相關產業發展潛力大，參與勞動部桃竹苗分署...

有發展性嗎？他當「客服」被客人羞辱薪水 前輩教秘訣：戴好面具

「客服」的工作有何優缺點呢？一名男網友發文，稱他從事客服的工作，即使上班兢兢業業，仍然被客人羞辱薪水，並指出客人對待客服都「不太友善」，對此，有過來人提醒做客服要「戴好面具」，客人就會體諒你的辛苦。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。