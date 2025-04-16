未來一片黑暗…「高學歷2兒子」走出乎意料的路 54歲高薪父崩潰：退休恐入不敷出

日本一位54歲的加納先生（化名）育有兩個兒子，從小乖巧懂事，沒有叛逆行為，學業成績也優異，是他眼中的「理想孩子」。然而，這位父親近日卻吐露心聲，表示自己對兩個兒子的未來充滿擔憂，甚至形容「前途一片黑暗」。

根據日本媒體「THE GOLD」報導，加納先生的大兒子現年26歲，從頂尖法學院畢業後，一心想考上律師，目前正準備第三次司法考試。他已連續兩年落榜，雖然他仍堅持再拚一次，但父親坦言，希望他能趕快就業。儘管他每天花10小時以上苦讀，也偶爾在圖書館讀書紓壓，但幾乎整天窩在房間，連剪頭髮都只去一次1400日圓（約新台幣294元）的便宜髮廊。父親形容他「就像個隱居老人」。

雖然大兒子還是有在週末兼職醫院夜間櫃檯，月薪約8萬多日圓（約新台幣1萬7,000元），但收入根本不夠存錢，生活開銷幾乎靠父母支撐。雖然他有繳國民年金和健保，但沒有其他保險，生活簡樸到令人心疼。加納先生坦言，若明年還是考不上律師，可能真的要放棄夢想，「再不工作，未來恐怕什麼都沒有了」。

另外，小兒子現年24歲，曾順利進入職場，但因為與上司相處不佳，半年內就辭職。之後便開始做派遣工作，現在在電信公司銷售櫃位工作，月薪大約24萬日圓（約新台幣5萬400元），實領約18萬日圓（約新台幣3萬7800元）。由於沒有獎金、退休金，也沒有轉為正式員工的機會，讓父母對他的未來也充滿疑慮。

加納先生說，雖然兩個兒子都還年輕，但如果不趁早穩定下來，時間一久就可能錯過最好的發展時機。他也表示，自己的收入未來會因退休大幅下降，等到年金生活開始後可能還會有入不敷出的情況，屆時根本無法再資助孩子。

「孩子小時候都很乖，從沒想過長大之後會讓我們這麼煩惱。」加納先生感慨地說，若自己或妻子有一天需要被照顧，現在的兩個兒子恐怕也幫不上忙。他只希望孩子們能早日自立，過上真正屬於自己的生活。