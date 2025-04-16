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提離職怕尷尬！他怨「工時壓縮又責任變重」 無奈：累得跟狗一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想提離職，但又不知道怎麼開口，上網抱怨工作心酸。示意圖／AI生成
一名網友想提離職，但又不知道怎麼開口，上網抱怨工作心酸。示意圖／AI生成

上班族要離職，有些人會比較不好意思開口。日前有位網友好奇問「該如何離職？」指出老闆因為生意不好，近期壓縮他的工時，並要求完成一樣的工作量，讓原PO無奈表示，「目前我一天工作2.5-3小時，但累得跟狗一樣」。對此，多數人建議「直接離職就好」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，最近因為工作的餐廳生意不好，導致老闆縮短員工的上班時數，原本每天3個小時用來開早班、備貨的時間，被縮短到1.5小時，一週也就只上5天，乘以時薪190元等於週薪1425元。原PO表示「1.5小時備貨根本做不完，店開門後，我就要到外場幫忙，不能在內場備貨了，讓我一天只有上2.5-3小時的班，卻累得跟狗一樣」，因此他拋問「如何離職？」

文章曝光後，多數網友回應，「直接走就好了啊，有什麼好煩惱的？照你說的情形，這間店再開也開不久了」、「你直接跟老闆說要做到什麼時候啊，好像老闆沒有你，這間店就會倒一樣」、「同樣是工作，新加坡洗碗工一個月薪水有8萬，而且在機場，回台灣方便，比下來差很多」、「肯做還怕找不到好工作？面對不良老闆，你不離開，難道指望他給你買房車？」、「老闆在等你自己提離職吧」。

針對不敢提離職的部分，《女子漾》曾報導，對工作或生活產生疑惑時，要關注我們的內在動機，也就是做什麼事情能讓自己滿足，提了離職可能會對自己的心靈健康有幫助時，不妨可以從內在動機找尋答案。

工時 老闆 離職

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