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砍掉重練！職訓助小吃店老闆變身資訊工程師 薪資破40K

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師。圖／雲嘉南分署提供
張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師。圖／雲嘉南分署提供

37歲的張智爵曾是小吃店老闆，因生意不穩定決定轉換跑道學一技之長，參加勞動部雲嘉南分署委外開辦的「電商網站設計與APP商業應用班」學技術，經過短短3個月密集訓練，訓後順利轉換跑道擔任資訊工程師，工作才半年，薪資已破40K，他說「歸零學習、砍掉重練是最好的選擇」。

張智爵表示，當兵退伍後因對餐飲有興趣，在台南市東區開了一間小吃店賣牛肉湯，但經營多年後因客源不穩定，讓他的小吃店黯然收攤，他決定轉職學一技之長找尋職涯第二春，因看好資訊產業發展前景，於是參加勞動部委外的職訓課程，學習網站架設與前端開發（HTML/CSS/JavaScript）、後端程式設計（PHP）、美編軟體等相關技術，並取得Photoshop與Illustrator國際認證，結訓後順利進入一家ERP軟體服務商擔任資訊工程師。

「沒想到讓我學出興趣」，張智爵說，透過職訓課程激發他對程式語言的學習熱情，讓他在短時間內掌握多元技能，為日後的職涯轉型奠定基礎，「想讓自己更好，就要持續學習」，他感謝政府提供職訓資源，在歷經360小時系統化的職訓調教，把他從沒有相關背景的「生手」，晉升成為掌握竅門的「熟手」，不僅轉職成功有穩定收入，更助他開啟職涯春天。

張智爵鼓勵想轉換工作的朋友，可找有興趣的領域去深耕，只要把握機會好好學習，就能突破職涯瓶頸，開創屬於自己的事業春天，「很高興能有一技之長」，現在的他不僅工作開心也很有成就感，對於未來，他說，會持續強化實力，希望考取資安相關證照，讓自己在資訊領域不斷精進。

「運用政府資源可達事半功倍的效果」，雲嘉南分署長劉邦棟說，樂於學習、勇於挑戰、不斷學習的精神值得鼓勵，建議若待業民眾對未來出路沒有具體想法，可先參加政府開辦的職訓課程學專長，學費由勞動部負擔8成到全額補助，能使民眾無後顧之憂。

劉邦棟指出，分署每年都會依產業需求及就業趨勢與轄區超過30家委外單位合作開辦職訓課程，雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班，以往學員就業率都有逾8成以上，詳情可洽06-6985945轉1599，或上台灣就業通網站查詢課程。

雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南地區即日起有工業技術、資訊軟體與餐飲旅宿等類別超過90班委外職前訓練課程開班。圖／雲嘉南分署提供
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張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師。圖／雲嘉南分署提供
張智爵經由短短3個月職訓，順利由小吃店老闆變身資訊工程師。圖／雲嘉南分署提供

勞動部 職涯

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