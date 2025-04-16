移工月薪破10萬！他驚呼直逼銀行經理 網揪驚人加班時數：台灣以前也是

別看不起移工，有可能人家賺的比你還多！在許多人眼中，移工往往做著一些薪水較低的工作，但事實上他們的薪水不可小覷。

近日有網友發文，表示自己最近不知為何常常能看到一些「越南朋友」們在台生活的影片，其中有一些人在影片中秀出了他們的薪資單，讓原PO直言「ㄧ看嚇一跳」。

在原PO看到的影片中，兩位越南移工一個領到9萬的月薪，另一個則領到11萬。原PO認為這已經「是一個公股銀行分行經理的薪資水平了吧！」，讓他相當驚訝。

有眼尖的網友看到了他們薪資單上的上班時數，相當之高，「看一下加班時數，24+17.5+12=53.5，算了吧~」、「上面那個日數28天欸」。

許多網友留言，表示有很多移工為了賺錢真的很辛苦，都在瘋狂加班，「我之前在電子廠遇到很扯的外勞，一個月只休兩天，連上14天休1天，根本是鬼，勞基法在他們眼裡根本是垃圾」、「我身邊的越南朋友在傳統業，每天加班一個月休2天，每個月都領9萬多」、「他們很認真工作，尤其印尼的，吃苦耐勞，身兼數份工，很喜歡加班，月休1天都可以，月入10萬大有人在」。

也有網友表示，其實台灣有很多人以前也是這樣瘋狂加班，「當年一例一休修法的時候，就很多在這樣拚的台灣人抗議政府不給他們賺錢」、「其實台灣以前也是啊，但現在想賺錢的反而被勞基法綁死了」、「台灣肯拚的也不少，隔壁傳產連上一個月，月薪10多萬的大有人在」、「其實你如果願意待工廠，有很多這樣薪水的…但台灣年輕人不做啊！」