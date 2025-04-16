29歲前有機會參訓最高獲9.6萬獎勵金 女轉職AI逆襲加薪

27歲來自花蓮秀林鄉的林靜，畢業後在花蓮從事行政相關工作，不過看好數位資訊及AI相關產業發展潛力大，參與勞動部桃竹苗分署辦理的「產業新尖兵計畫」，遠從花蓮到桃園上課，歷經5個多月的培訓後，順利進入位於基隆市一家資訊軟體公司擔任工程師，負責網頁前端設計開發工作，工作半年薪資已達5萬元，績效獎金另計，讓她成功轉職。而參訓最高可領9.6萬元學習獎勵金。

林靜報名「前端工程師就業養成班」參訓，遠從花蓮到桃園上課，歷經5個多月的培訓後，在老師的指導下，學會如何使用時下流行的網頁開發工具Vue和Django，並搭配Python來開發製作網站，並透過專題實作來累積經驗。結訓後，她在委訓單位中華民國全國工業總會的媒合下，順利進入位於基隆市一家資訊軟體公司擔任工程師，負責網頁前端設計開發工作，工作半年薪資已達5萬元，績效獎金另計，讓她很滿意現在的工作

為了促進青年就業並培育國家重點產業的人才，勞動部積極推動「產業新尖兵計畫」，今年上半年課程已公告並開始受理招生，歡迎有意跨入重點產業的15至29歲青年朋友，可前往台灣就業通「青年職訓資源網」查詢課程並報名參訓。

桃竹苗分署長賴家仁表示，「產業新尖兵計畫」提供每位學員最高10萬元的學費補助，此外參訓期間還提供每人每月8000元的學習獎勵金，最高可領9.6萬元，藉此減輕青年的學習負擔；分署與清華大學、陽明交通大學、商業發展研究院、工業技術研究院等合作辦理產業新尖兵計畫，近年來已成功協助近9000名青年投入AI、智慧機械等重點產業；目前5G、AI、資訊安全等領域人才需求旺盛，呼籲15至29歲待業青年如想要進入重點產業工作，可多利用政府相關資源來提升技能。