有發展性嗎？他當「客服」被客人羞辱薪水 前輩教秘訣：戴好面具

「客服」的工作有何優缺點呢？一名男網友發文，稱他從事客服的工作，即使上班兢兢業業，仍然被客人羞辱薪水，並指出客人對待客服都「不太友善」。對此，有過來人提醒做客服要「戴好面具」，工作就會比較順利。

一名男網友在Dcard發文，表示他較擅長處理客人的問題，因此選擇遠端客服的工作，在家裡上班雖然沒有比較輕鬆，但薪水還可以接受，至少不用通勤。原PO透露，有次遇到他沒有權限解決的問題，客人卻直接問「薪水是多少？」來羞辱他。

原PO表示，在他從業的過程中，發現客人對待客服都不太友善，過年回家被家人詢問工作，他回答在做「客服」，家人們卻以沉默回應。他也知道這個工作沒有發展性，但還是很多人去應徵，很好奇過來人的想法。

此文一出，不少過來人建議當客服要「戴好面具」，客人就能較體諒你，「你要演戲啊，我之前當客服戲演好演滿，讓客人覺得我超懂他超會體諒他，我每個月表揚都超過上限」、「還是會遇到一些很不理性的客戶，只能默默的拿出無敵面具，給他燦爛閃亮的語氣，無理訴求基本上就是帶過不處理，挑可以協助的部分給他一點回饋就好」。

也有網友分享自身經歷，認為客人取決於公司或產業，薪水也不低，「電話客服當了四年，我覺得看哪個公司的客服，如果是大廠就還行」、「看產業別，抗壓性自然高，至少我覺得相關領域知識會比許多職務來的深，薪水也比許多職務來的穩定，也還算高薪」。