她半夜不回訊息遭主管怒罵1句話 眾人抱不平：離職並檢舉

現在科技便利，人人一支手機，也因此工作聯繫都靠電話或訊息溝通。有一名女網友發文抱怨連下班都要接老闆的訊息，讓她壓力非常大。她在Dcard貼出和主管的對話截圖，讓不少人看了替她抱不平，紛紛建議快點離職。

原PO說常常早上剛睡醒還沒刷牙，就收到主管的LINE，午休吃飯還被業務單位狂call。晚上11點，工作群組還會tag她要看訊息、處理急件，結果公司卻不給加班費，搞得她身心俱疲，容易緊張、焦慮，最後決定再去辦一個門號，把私人和工作分開來。

原以為這樣可以讓自己輕鬆一點，結果近日主管又半夜LINE她，但原PO決定早上進公司再處理工作，沒想到主管非常不滿地質問，「是不是不想做了？LINE訊息為什麼到早上才回？」原PO雖表示當時收到訊息是半夜，自己準備要入睡，才決定早上再處理，但不被接受，主管仍然痛批，「現在年輕人不努力，只想躺平玩樂，工作態度不積極」、「面試時說會多認真，看妳換新號碼，我就知道有問題了」。

原PO相當無奈，認為自己的工作不是業務性質，也沒有加班費、獎金、分紅，只有固定薪資，難道把工作時間和私人時間切開錯了嗎？

不少人都建議檢舉並離職，「這公司很不尊重員工欸，已經下班時間了，憑什麼要員工有訊息就要馬上看到？處在上班狀態又沒有加班費，真的很血汗，真的建議轉職」、「截圖檢舉，下班時間本來就不能要求工作，還用威脅的語氣告訴妳『下班不工作就是不要這份工作』，領個離職紅包換工作」、「什麼年代還有講話這麼難聽的主管？除非妳月薪十萬，不然就離職讓他自己做到爽吧」、「邊蒐證邊找新工作，離職前送他一份大禮」。