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勞動部人事大搬風 北分署新任署長出爐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部新任主任秘書鄒子廉。圖/勞動部提供
勞動部新任主任秘書鄒子廉。圖/勞動部提供

勞動部今發布人事異動，為近年高層最大規模「大搬風」。原勞動部職安署署長鄒子廉調任勞動部主任秘書，原職安署副署長林毓堂則陞任署長。北分署霸凌案後，懸缺多時的勞動力發展署署長，則由現任副署長黃齡玉陞任，北分署署長則由現任發展署訓練發展組組長沈文麗接任。

勞動部說明，這是近年來，勞動部少見的大規模內部人事異動。勞動部長洪申翰說，新任勞動部主任秘書鄒子廉、職業安全衛生署長林毓堂、勞動力發展署長黃齡玉與北分署長沈文麗皆為歷練豐富、廣受好評的優質文官，他特別感謝他們能接受邀請、勇於承擔，也期許其兼具穩定與創新，領導同仁，戮力為民服務。

新任主秘鄒子廉，歷任勞委會科長、簡任技正、台北市政府勞動檢查處處長、台北市政府勞動局副局長、勞動部職業安全衛生署署長，地方與中央歷練豐富，未來將協助整體部務推動與政策統籌，強化團隊執行力。

新任職業安全衛生署長林毓堂，歷任勞委會科長、職業安全衛生署副組長、組長、主秘、副署長，學經歷俱佳，並參與相關修法，期待藉由豐富的專業行政背景，持續強化預防、通報、重建的職業安全衛生協力網絡。

新任勞動力發展署長黃齡玉，經歷內政部移民署簡任視察、副組長、組長、勞動力發展署副署長，陞任後將就勞動部重大勞動力政策，請其提供專業建議與行政支援。

至於備受關注的北基宜花金馬分署長接任人選，則由原發展署訓練組組長沈文麗接任。沈文麗過去10年皆在勞動力發展署任職，分別擔任過綜合規劃組副組長、就業服務組組長與訓練發展組組長，長期參與署務，表現優異，善於結合政策規劃與執行，為北分署推動各項業務的最合適專業人選。

新任勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長沈文麗。圖/勞動部提供
新任勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長沈文麗。圖/勞動部提供
新任勞動部職安署長林毓堂。圖/勞動部提供
新任勞動部職安署長林毓堂。圖/勞動部提供
新任勞動部勞動力發展署長黃齡玉。圖/勞動部提供
新任勞動部勞動力發展署長黃齡玉。圖/勞動部提供

勞動部 職業安全 衛生署

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