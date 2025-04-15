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臺北城市科大就業博覽會 1500職缺月薪最高50K

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
臺北城市科技大學舉辦「職達夢想 就業啟航」就業博覽會，現場邀集超過30家優質企業，其中包含11家上市櫃公司，釋出超過1500個職缺。 圖/紅樹林有線電視提供
臺北城市科技大學舉辦「職達夢想 就業啟航」就業博覽會，現場邀集超過30家優質企業，其中包含11家上市櫃公司，釋出超過1500個職缺。 圖/紅樹林有線電視提供

畢業季即將來臨，許多大學準畢業生都開始在找尋工作，為此臺北城市科技大學日前更舉辦「職達夢想 就業啟航」就業博覽會，現場邀集超過30家優質企業，其中包含11家上市櫃公司，釋出超過1500個職缺，起薪平均4萬元以上，最高月薪高達5萬元，協助學生順利銜接職場，可說是相當吸引人，現場學生人潮踴躍。

活動現場由城市科大學生所帶來的精彩熱舞表演，為就博會熱鬧揭開序幕，展現出城市科大充滿活力的一面，城市科大校長馮美瑜表示，為了積極協助學生銜接職場、拓展職涯視野，勞動部北基宜花金馬分署及臺北城市科技大學共同舉辦，就業博覽會匯集了 11家上市櫃，現場旅宿餐飲及服務業等職缺也非常多，向新鮮人招手，部分薪資更上看5萬以上。

學生表示，自己是學機械科系類，因此也很開心學校有引進這麼多的企業，讓他可以找尋有沒有適合的工作機會。而在就業博覽會中，學生把握機會了解實際工作現況，為職涯預做準備。學生在校期間即可到企業實習，而企業在參與人才培訓的過程中，量身打造符合需求之人才，達到學生學校企業三贏。

職涯 職缺

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