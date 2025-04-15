良心呢？她出包還揚言開除新人 不認錯原因曝光挨轟：真的超爛

在職場上，難免會遇到尷尬窘境，但若勇於承認，可能會讓大家的觀感更好。日前有位女網友表示，她請新人去送文件，結果收件單位說缺少收據，因此她認為新人弄丟，於是原PO跟同事說「新人如果還有下一次，就要讓她離開了」，事後竟在自己位置上找到收據，讓她尷尬表示「良心過不去」。

一名女網友在Dcard發文表示，她請新人幫忙送文件，但回來時收件單位說「缺少收據」，原PO認為「當下我全部資料一起整理送出，所以覺得是新人搞丟的」，不得已重新開立收據，並向同事抱怨新人遺失文件，「如果再有下一次，就要請她離開」。

不過下午整理位置時，原PO不小心找到收據，回想時才發現「好像是自己真的忘記放進去」。即使發現錯在自己，原PO仍表示不可能向同事坦白是自己忘記放收據，若認錯將變成「我不小心誣陷新人搞丟」。原PO還表示自己十分愛面子，「只好默默處理掉收據，只是我良心上有點過意不去」。

文章曝光後，許多網友紛紛批評，「滿想罵髒話的，新人就活該被誣陷嗎？」、「說妳找到了，這樣很難嗎？」、「遇到妳這種人真的衰，我主管就是這種人」、「笑死，有那個權力，卻不敢承擔伴隨而來的責任」、「如果真的有不好意思，就多罩新人，幫對方說好話吧」；此外，有鄉民怒轟原PO良心過意不去卻不道歉「真的超爛」，她直呼「本來就不是多友善的嘴臉，新人還莫名其妙要背黑鍋」。