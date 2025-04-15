0經驗也OK 信義房屋半年保障五萬助新鮮人開啟高薪路

根據1111人力銀行調查，逾六成年輕人面臨經濟壓力，新鮮人平均期望薪資為新台幣37,213元，然而實際起薪往往未能滿足期望，在眾多職涯選項中，不少新鮮人選擇投入業務工作做為職涯跳板，除薪資考量外，518人力銀行調查顯示，高發展性的工作環境、身心安全保障、明確的職涯路徑與多元友善的文化，已成為Z世代新鮮人更為重視的求職要素。信義房屋看準此趨勢，提供新鮮人半年保障底薪五萬元，助攻無經驗者無後顧之憂踏出第一步。

以業務工作來說，保險業務著重風險規劃與人際信任建立；國外業務看重需語言能力與跨文化溝通技巧；汽車業務則需熟悉產品知識並具銷售熱忱；房地產仲介業務則專注於高單價產品買賣的專業服務。雖然關稅政策衝擊，各行面臨挑戰，但許多人選擇重新配置資產於更保值的房產項目，讓房仲成為薪資與發展性更具潛力的業務職缺，不僅能接觸到深入的房產專業，亦可累積高含金量的客戶人脈，成為不少新鮮人挑戰自我、快速累積財富的理想起點。

其中特別以信義房屋的房仲業務，因工作具備高度靈活自主性、明確的獎勵晉升機制以及快速成長的機會，與新鮮世代所追求的價值觀高度契合。信義企業集團重視人才發展，更給予新鮮人友善職涯起點，提供優渥保障底薪五萬六個月與完善180天不動產業培訓制度，包含營業員證照輔導、總公司及分店課程、一對一師徒制等，協助零經驗者快速掌握專業知識。透過一套專屬新鮮人的支持機制，協助無痛起步、穩健發展，吸引優秀青年投入。

信義房屋桃園楊梅重劃店專案經理范姜世旻，大學就讀行銷與流通管理系，畢業後即加入信義房屋，雖然不曾有房產相關經驗，但透過紮實的培訓學習成為專業房仲顧問，視客猶親。曾有客戶向他牌簽訂專任委託，雖無法提供服務，但交易時，仍以他陪伴者身份隨同完成購屋程序，協助解讀合約、確認流程，最終感動客戶，轉而介紹家人成交。年僅29歲的他，已買下人生第一間房，充分展現房仲職涯的實質回報。

另一位表現亮眼的信義房屋台南安平永華店經理張辰語，今年年僅28歲，原先是應用英語系畢業，第一份工作也在信義房屋展開職涯。短短一年多即晉升為店長，打破公司最年輕晉升紀錄，同時也一圓買房夢想。三年來更持續穩定帶領團隊，成為全國傑出店長的候選人之一，展現超強執行力與領導潛力。她提到，信義房屋以人為本的企業文化型塑出友善的職場團隊氛圍，由此帶來的安心感與學長姐無條件的支持及陪伴，讓她在職場初期便能放心學習、快速成長，這樣的環境是新鮮人成長路上不可多得的助力。

信義集團的房仲業務，除保障底薪外，轉正後還有個人獎金、團體獎金、年終獎金及績效獎金等多重獎勵，績優同仁有機會獲得長期發展獎金和海外獎勵旅遊。憑藉明確獎金制度與高潛力收入空間，讓個人的努力和回報掛鉤，為渴望突破低薪困境的新鮮人，提供快速成長、追求成就感的職涯發展路徑。

無論是專業培訓、獎勵機制還是職涯發展，信義企業集團為每位成員提供了實現自我價值的舞台。為進一步幫助更多新鮮人探索業務職涯的無限潛力，信義企業集團將於2025年4月26日（六）與Yourator攜手舉辦業務論壇。論壇將邀請集團旗下信義房屋、信義開發、信義全球資產、信義日本等多元事業體的代表，分享開發策略、談判技巧以及成功的業務心法，並提供職涯諮詢師分享「如何塑造自己的職涯路線」、「分析AI時代核心競爭力」等，提供新鮮人與業界專家交流的機會。詳情請參閱：

（https://www.accupass.com/event/2503200620001570730945）