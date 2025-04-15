快訊

窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

0經驗也OK 信義房屋半年保障五萬助新鮮人開啟高薪路

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
雖然關稅政策衝擊，各行面臨挑戰，但許多人選擇重新配置資產於更保值的房產項目，讓房仲成為薪資與發展性更具潛力的業務職缺，成為不少新鮮人挑戰自我、快速累積財富的理想起點。（圖:信義房屋提供）
雖然關稅政策衝擊，各行面臨挑戰，但許多人選擇重新配置資產於更保值的房產項目，讓房仲成為薪資與發展性更具潛力的業務職缺，成為不少新鮮人挑戰自我、快速累積財富的理想起點。（圖:信義房屋提供）

根據1111人力銀行調查，逾六成年輕人面臨經濟壓力，新鮮人平均期望薪資為新台幣37,213元，然而實際起薪往往未能滿足期望，在眾多職涯選項中，不少新鮮人選擇投入業務工作做為職涯跳板，除薪資考量外，518人力銀行調查顯示，高發展性的工作環境、身心安全保障、明確的職涯路徑與多元友善的文化，已成為Z世代新鮮人更為重視的求職要素。信義房屋看準此趨勢，提供新鮮人半年保障底薪五萬元，助攻無經驗者無後顧之憂踏出第一步。

以業務工作來說，保險業務著重風險規劃與人際信任建立；國外業務看重需語言能力與跨文化溝通技巧；汽車業務則需熟悉產品知識並具銷售熱忱；房地產仲介業務則專注於高單價產品買賣的專業服務。雖然關稅政策衝擊，各行面臨挑戰，但許多人選擇重新配置資產於更保值的房產項目，讓房仲成為薪資與發展性更具潛力的業務職缺，不僅能接觸到深入的房產專業，亦可累積高含金量的客戶人脈，成為不少新鮮人挑戰自我、快速累積財富的理想起點。

其中特別以信義房屋的房仲業務，因工作具備高度靈活自主性、明確的獎勵晉升機制以及快速成長的機會，與新鮮世代所追求的價值觀高度契合。信義企業集團重視人才發展，更給予新鮮人友善職涯起點，提供優渥保障底薪五萬六個月與完善180天不動產業培訓制度，包含營業員證照輔導、總公司及分店課程、一對一師徒制等，協助零經驗者快速掌握專業知識。透過一套專屬新鮮人的支持機制，協助無痛起步、穩健發展，吸引優秀青年投入。

信義房屋桃園楊梅重劃店專案經理范姜世旻，大學就讀行銷與流通管理系，畢業後即加入信義房屋，雖然不曾有房產相關經驗，但透過紮實的培訓學習成為專業房仲顧問，視客猶親。曾有客戶向他牌簽訂專任委託，雖無法提供服務，但交易時，仍以他陪伴者身份隨同完成購屋程序，協助解讀合約、確認流程，最終感動客戶，轉而介紹家人成交。年僅29歲的他，已買下人生第一間房，充分展現房仲職涯的實質回報。

另一位表現亮眼的信義房屋台南安平永華店經理張辰語，今年年僅28歲，原先是應用英語系畢業，第一份工作也在信義房屋展開職涯。短短一年多即晉升為店長，打破公司最年輕晉升紀錄，同時也一圓買房夢想。三年來更持續穩定帶領團隊，成為全國傑出店長的候選人之一，展現超強執行力與領導潛力。她提到，信義房屋以人為本的企業文化型塑出友善的職場團隊氛圍，由此帶來的安心感與學長姐無條件的支持及陪伴，讓她在職場初期便能放心學習、快速成長，這樣的環境是新鮮人成長路上不可多得的助力。

信義集團的房仲業務，除保障底薪外，轉正後還有個人獎金、團體獎金、年終獎金及績效獎金等多重獎勵，績優同仁有機會獲得長期發展獎金和海外獎勵旅遊。憑藉明確獎金制度與高潛力收入空間，讓個人的努力和回報掛鉤，為渴望突破低薪困境的新鮮人，提供快速成長、追求成就感的職涯發展路徑。

無論是專業培訓、獎勵機制還是職涯發展，信義企業集團為每位成員提供了實現自我價值的舞台。為進一步幫助更多新鮮人探索業務職涯的無限潛力，信義企業集團將於2025年4月26日（六）與Yourator攜手舉辦業務論壇。論壇將邀請集團旗下信義房屋、信義開發、信義全球資產、信義日本等多元事業體的代表，分享開發策略、談判技巧以及成功的業務心法，並提供職涯諮詢師分享「如何塑造自己的職涯路線」、「分析AI時代核心競爭力」等，提供新鮮人與業界專家交流的機會。詳情請參閱：

（https://www.accupass.com/event/2503200620001570730945）

信義房屋 房仲 職涯

延伸閱讀

年租金約451.8萬元 信義房屋旗下北觀休閒農場租下宜蘭頭城3.84萬坪地

新竹女房仲銷售額2億卻逃漏稅2294萬 被送管收所

高雄水有雜質？南漂仔聽房仲建議「不要喝」嚇壞 當地人吐槽：兩件事

信義房屋帳篷助陣小樹市集 北流歡樂島親子樂翻天

相關新聞

50歲新人沒能力又擺爛…她崩潰「快瘋了」 過來人授方法

職場雷菜鳥不分年紀！一名女網友在Dcard發文抱怨，公司近日來了一名50歲左右的新人，考量到對內務不熟悉，她特地做了完整簡報確保對方學會。沒想到新人不僅不願意還會亂告狀，讓原PO氣炸，「目前已經快發瘋了，但是主管又要我們掌握她的作業進度」。

失業者照過來！彰化開辦職訓學AI應用、健身餐盒

彰化縣政府今年將辦理22班失業者職業訓練班，課程包含生成式AI應用、AIoT物聯網、西點烘焙、中餐暨健身餐盒料理、不動產...

中年男失業崩潰「還有27年房貸」 網提1建議：可領半年補助

中年失業可能會造成家庭的破碎。日前有位網友表示，他今年43歲了，突然被裁員，上有長輩要養，下還有小孩要照顧，讓原PO無奈求助「我該怎麼辦？」對此，有好心網友建議「去職訓局，非自願離職可以申請補助，沒記錯最長補助半年」。

老鳥指導總愛用「1詞」她喊尷尬 過來人搖頭：妳很敏感

職場新人多由前輩指導，一名女網友在Dcard抱怨很不喜歡前輩們用「我們」這個字，直呼有種尷尬感，聽起來很像在強調自己是團體重要的一員。貼文曝光後吸引許多職場人熱議「我覺得用『我們』這詞沒問題耶」。

什麼都不會！她求適合「爛草莓」工作 網曝一職務：躺平天堂

好想躺平！什麼都漲就是薪水不漲，現代人生活壓力大，不少人索性自認「爛草莓」躺平。一名女網友在Dcard發布貼文詢問廣大網友，30歲的自己沒有什麼專長，工作上手速度也不快，目前很不滿現在的服務業工作卻也不知道可以做什麼，看著自己的存款與房租實在非常壓抑。

小心落入職場迷思！她分析主管5種壓榨話術 「離職不是背叛」

真的是你不夠好？一名網友在Dcard發文整理「主管五大迷思與真實職場現象」做對比，提醒所有職場人別被洗腦！呼籲離職並不是背叛，而是真的醒了，如果公司把職員的一切努力與貢獻視為理所當然，那麼只能對公司說一句「不是我不願意留下來，是你太高估了你們的誠意」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。