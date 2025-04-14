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失業者照過來！彰化開辦職訓學AI應用、健身餐盒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今年將辦理22班失業者職業訓練班，即日起開放報名。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今年將辦理22班失業者職業訓練班，即日起開放報名。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今年將辦理22班失業者職業訓練班，課程包含生成式AI應用、AIoT物聯網、西點烘焙、中餐暨健身餐盒料理、不動產經紀人培訓及觀光導覽等多元課程，即日起開放報名，為照顧弱勢民眾，縣府也協助申請職訓生活津貼，並在各場就業博覽會中提供諮詢服務。

即日起開放報名的職訓課程還包括文創商品設計、社群小編應用、雲端軟體應用、花藝佈展、農特產加工、智慧農業、坐月子服務、飲品調製、寵物美容、銀髮膳食調製及據點服務、室內裝修暨水電維修、3D列印、綠能電動機車維修、CNC操作、3C產品暨電腦維修等，也會輔導學員取得相關證照，並協助訓後就業媒合。

縣府今年也將在大型就業博覽會設「職訓借問站」， 4場次包括 5月24日在鹿港高中、7月19日在北斗國中、8月23日在和美實驗學校、9月27日在二林文化教育園區等地展示職前訓練資訊，民眾若報名參加縣府職前訓練，如符合各類弱勢、婦女二度就業等參訓者資格，檢附相關證明文件，即可免費參加，由政府補助全額費用，若為一般失業者，政府補助80%訓練費用。

另辦理2百多場小型及單一徵才活動，協助勞工及雇主能夠順利就業及找到好人才。又為協助民眾就創業，也開辦免費創業研習課程，包括百工百業、文創啟航就創業研習、女力展翅就創業促進課程等，邀請各領域實務界講師指導。

民眾可至縣府設立的8處就業服務台洽詢，或撥打免付費就創業服務專線0800-529191(我愛就業就業)、或至彰化縣政府勞工處網站、勞工處臉書粉絲查詢相關資料。

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