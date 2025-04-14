中年男失業崩潰「還有27年房貸」 網提1建議：可領半年補助

中年失業可能會造成家庭的破碎，日前有位網友表示，自己今年43歲了，突然被裁員，上有長輩要養，下還有小孩要照顧，讓他無奈求助「我該怎麼辦？」對此，有好心網友建議「去職訓局，非自願離職可以申請補助，沒記錯最長補助半年」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，自己現在已經43歲，面對被裁員的問題，讓他不知道該怎麼支撐家庭，想起還有「27年的房貸」，不禁十分頭痛，上網求助「我該怎麼辦？」對此，有網友仔細回應，「認真建議，去職訓局，非自願離職可以申請補助，沒記錯最長補助半年，建議去職前班，學得比較紮實，每天去上午8點到下午4點，很像過學生生活。考上之後，訓練也不用錢，生活費要自理，考張乙電或是空調乙，外面工作很好找，日班隨便年薪都有50萬至60萬以上，肯輪班更高」。

也有人安慰，「別擔心，我也是43歲了，去年被裁員，換了一個不相關的產業，不僅收入提高，工作量甚至比以前少」、「我也是40幾歲轉換跑道，不要怕吃苦，就能找到更好的收入」、「我35歲面臨失業問題，當時同時有房貸、車貸、小孩剛出生，後來自行創業在路邊賣早餐，已經工作12年了」。

根據《經濟日報》報導，1111人力銀行在本（4）月11日最新調查，發現近九成中高齡族群最沒自信的就是年齡，擔心年齡問題會讓企業度接受不高，也擔心薪資偏低無法應付生活開銷，或者是工時太長難以兼顧家庭。