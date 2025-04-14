50歲新人沒能力又擺爛…她崩潰「快瘋了」 過來人授方法

職場雷菜鳥不分年紀！一名女網友在Dcard發文抱怨，公司近日來了一名50歲左右的新人，考量到對內務不熟悉，她特地做了完整簡報確保對方學會。沒想到新人不僅不願意還會亂告狀，讓原PO氣炸，「目前已經快發瘋了，但是主管又要我們掌握她的作業進度」。

原PO說考量到新人無法馬上記住所有業務，她特地把每份筆記都做成圖文步驟教學，只要照著步驟走一定做得出來，沒想到對方明明有諸多不懂的地方，卻堅持不寫筆記；做錯的部分，即使解釋過，對方也只會辯解是不小心按錯。不清楚的內務，又堅持不看教學，不然就是把簡報打開從第一頁按到最後一頁就當作看完。

不僅如此，教過的東西，轉頭就向主管說沒教過，還好自己每天教了什麼都有匯報給主管，也有請她在教學進度表簽名。新人入職至今沒有一項作業可以完成，卻硬要跟主管說已經做完，原PO一檢查什麼都沒做。另外，新人對電腦一竅不通，甚至把她準備好的電腦筆記用不見，第一時間甚至質疑是不是原PO刪了。

貼文吸引大量苦主共鳴，「這種年紀的基本上不會改了」、「50歲的新人，有的熬了…我是說其他的同事」、「才剛到職，建議資遣」、「四處去跟別人說我脾氣暴躁沒耐心，完全不檢討自己」、「50歲那種很難教，記憶力真的有差」、「不服老的年紀，尤其有過巔峰，承認自己不行就會感到不甘心」。

也有人建議，「把教學錄製起來並附上文件，寄給她並副本給主管」、「就跟主管回報她實際狀況，然後再把ppt給主管看」、「妳教她的時候，叫她用手機錄影，她自己的手機，她自己比較會操作」、「直接跟主管說『這個人我吃不消，我們這個部門不適合她，請HR把她放到更好的地方』」、「據實以報上司，但前提是妳要記錄她犯下的錯誤」。