老鳥指導總愛用「1詞」她喊尷尬 過來人搖頭：妳很敏感

職場新人多由前輩指導，一名女網友在Dcard抱怨很不喜歡前輩們用「我們」這個詞，直呼有種尷尬感，聽起來很像在強調自己是團體重要的一員。貼文曝光後吸引許多職場人熱議，「我覺得用『我們』這詞沒問題耶」。

原PO表示，身為新人剛進公司總有被當外星人的感覺，尤其某些人喜歡用「我們」跟新同事對話，像是「我們都習慣…但就看你」、「對啊，我們都這樣」，彷彿自己很融入大家，聽到這樣的話語，讓她有種尷尬感，不知道怎麼回答。

貼文曝光後引起熱議，「如果是制式的東西，用『我們』代表講的東西就是個規範」、「用『我們』比『我』都習慣怎麼做好，代表你在學習正確的方式，而不是一個人習慣做法而已」、「我也是新人，但蠻喜歡聽前輩講『我們都習慣』，不就表示這團隊有個常用規範」、「覺得沒問題欸，不然要教公司的sop要怎麼說」、「妳好敏感的感覺，很容易被冒犯耶」。

原PO的態度也讓許多老鳥搖頭，「新人意見這麼多那不要問，自己做，同事沒欠妳」、「建議心態改善一點，對自己職涯跟心態比較好，內心有夠匱乏」、「職場上這樣溫柔對妳講話是善良」，也有人建議上班關注職務內容就好，「上班還有這麼多功夫想這種枝微末節的東西嗎」，表示當新人時只有想趕快把該搞懂的搞懂，趕快工作完下班，全心全意地去工作。