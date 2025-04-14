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什麼都不會！她求適合「爛草莓」工作 網曝一職務：躺平天堂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨自己什麼都不會，想離職卻也不知道能做什麼。 示意圖／ingimage
一名女網友抱怨自己什麼都不會，想離職卻也不知道能做什麼。 示意圖／ingimage

好想躺平！什麼都漲就是薪水不漲，現代人生活壓力大，不少人索性自認「爛草莓」躺平。一名女網友在Dcard發布貼文，提到30歲的自己沒有什麼專長，工作上手速度也不快，很不滿目前所待的服務業工作，卻也不知道可以做什麼，看著自己的存款與房租實在非常壓抑，因此請網友給建議。

原PO自陳個性安靜內向、不擅長讀書、沒有特長，嘗試上網學習文書處理，抗壓性差又敏感，人際關係也處理不好，手怕燙又沒什麼力氣、腰不好不適合搬重物。最近被主管稱讚邏輯思考不錯，但已經想提離職，因為到職不到一週，就被罵「來多久了還不熟悉」，不過她也清楚不知道自己能做什麼。

回顧過往，進步的只有接聽電話，但內心也不喜歡。另外自己對於人的情緒敏感，這點在工作上不僅沒幫助還有些困擾，因為會一直察覺客人負面情緒，雖然可以正常和客人講話與應對，但要進一步的熱情實在做不到。投過保全、清潔職務都沒錄取，其他工作也因為不是相關科系被刷下來，想自己擺攤口袋還空空，她無奈表示「是不是沒救了」。

貼文曝光後網友紛紛回覆想法，「願意嘗試很多人不願意做的清潔工作，代表妳是真的有在找工作的，可以持續多投幾間」、「老實說想到上班要交際很累，但我還是逼自己活潑一點」、「我也是對什麼都沒有興趣工作也是一直找不到覺得適合自己的」、「我覺得是你現在待的地方讓你打擊太大，換一個吧」。

也有人提供轉行建議，「現在老人照顧是人力需求市場的趨勢，要不要找找看這方面的工作呢」、「建議是作業員，如果連清潔人員都接受，那作業員也可以吧」、「加油站先做吧，至少工作就固定容易上手，社會交流機會多」、「之前在生意不好的大飯店櫃檯打工過，如果不缺錢那邊真的是躺平天堂」、「去打工換宿、做志工、上職訓課程，先累積相關經驗」。

求職 職場 躺平

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