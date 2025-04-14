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小心落入職場迷思！她分析主管5種壓榨話術 「離職不是背叛」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提醒職場人，勿把主管情緒勒索視為理所當然。 示意圖／ingimage
一名網友提醒職場人，勿把主管情緒勒索視為理所當然。 示意圖／ingimage

真的是你不夠好？一名女網友在Dcard發文整理主管五大迷思與真實職場現象」做對比，提醒所有職場人別被洗腦！她指出離職並不是背叛，而是真的醒了，如果公司把職員的一切努力與貢獻視為理所當然，那麼只能對公司說一句「不是我不願意留下來，是你太高估了你們的誠意」。

她的第一點提到，當公司前輩說「手把手教你，是你很幸運」，實際上指導你是因為沒人手，建議新人別把職場基本訓練當成人情。其次，前輩喊著「給你很多歷練，是為了你成長」，她吐槽把新人推出去，只是因為不想扛責任，那些歷練只是「不想處理的爛攤子」，出問題時就會責怪溝通不夠成熟。第三，常見主管把「留下會有升遷、加薪」掛嘴邊，事實上一切配額都握在他們手上，談共體時艱最團結，獎金分紅時卻最沉默。

第四點是時常在職場聽到「你還年輕，不該計較太多」，事實上年輕不該是拿來消耗的資本，願意努力不代表不該計較。最後「這邊給你很多自由，應該很幸福」等等諸如此類的話，實際上長官上班滑股市的自由，下級員工不敢有，主管嘴上說彈性，想請假都要先扛下酸言酸語。

原PO諷刺道「教我、用我、推我、壓我，你們把我的努力當作理所當然」，導致的結果便是「離開，不是背叛，而是醒了」。

貼文下方不少過來人點頭，「我的工作就是這樣」、「我是來賺錢，不是來做功德的」、「公司招我進來叫我做一堆本職外的事，還說是給我機會學習」、「領那不符勞基法的薪水，做奴才在做的事，還沒尊嚴」、「獎金配額都是給親信跟自己，跟下屬的工作量或能力完全無關」。

不過也有人幫主管補血，「看來是沒當過主管」、「說下屬理所當然，社會還覺得你們一堆管人的得寸進尺」、「不要只憑直覺，連薪資福利制度都不問，進來之後才在抱怨不適合」。也有主管分享曾用心帶新人卻換來對方跟其他人討論怎麼對付自己，坦言「看了十分心寒，從此之後就再也沒動力認真教新人」。

下屬 主管 做功德 職場 離職

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