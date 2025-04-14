45歲以上重返職場的困難度 7成4自評壓力大 一成認機會等於0

1111人力銀行「中高齡二度就業意願調查」顯示，中高齡上班族高達8成5曾經離開職場，其中以被辭退/裁員比例最高，有近5成(47.1%)。對於45歲以後重返職場的困難度，7成4自評壓力大，一成認機會等於0。而對於要真正重返職場，近9成中高齡族群最沒自信的部分就是「年齡」。中高齡上班族心目中認為，企業徵才的優先考量就是年齡(85.2%)，其次才是專業(53.2%)。

1111人力銀行針對45歲以上中高齡現職勞工進行調查，結果顯示，高達84.9%受訪者曾經離開職場，其中以被辭退/裁員比例最高，有近5成(47.1%)，再來則是照顧家庭(22.6%)以及健康因素(20%)。超過8成8的上班族事後有重返職場，從事正職的比例依舊最高(82%)，不過也有16.1%的上班族從此改為接案/打工為主。

調查顯示，7成4以上中高齡自評感受到不小的壓力，其中更有近1成(8.3%)認為重返職場機會幾乎等於零，不過對比去年調查的「9成2中高齡族群感到悲觀、1成1認為重返職場機會幾乎為零」，兩項數字雙雙下降，1111人力銀行公關經理曾仲葳認為，近年來受到全台大缺工影響，企業紛紛啟用中高齡人士填補人力缺口，也讓中高齡上班族對於重新回到職場增添不少信心。

儘管如此，日前有航空業者因「年齡歧視」爭議，遭桃園市勞動局開罰30萬元，調查也顯示，確實在中高齡上班族心目中認為，企業徵才的優先考量就是年齡(85.2%)，其次才是專業(53.2%)、經歷(52.8%)、配合度(52.2%)。

中高齡「再上工」的動力，大多來自經濟壓力與生活重心重建的需求。需要穩定收入來源(86.7%)是中高齡重返職場的主因，重新找到生活重心(43.1%)、證明自己存在價值(34.6%)則分別位居2、3位。

不過要真正重返職場並不容易，調查指出，近9成中高齡族群最沒自信的部分就是年齡，擔心年齡問題會讓企業接受度不高(89.7%)，另外薪資偏低無法應付生活開銷(56.8%)、體力差反應慢無法負擔工作內容(31.6%)、技能無法滿足工作所需(24.3%)、工時太長難以兼顧家庭及工作(23.5%)也都榜上有名。

曾仲葳指出，許多中高齡求職者並非能力不足，而是缺乏舞台與合適的轉銜機制。企業若能設計出符合其生活節奏與體能狀態的工作環境，將能大大提升人力資源運用效率。在調查中也顯示，中高齡上班族認為，企業若是能提供在職訓練、彈性工時/排班自由、簡化工作流程、職務再設計等幫助，將能助攻二度就業者順利重返職場。