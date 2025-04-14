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全職薪水低只好靠多份兼職維生 非典人數今年恐突破20%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
《比薪水》調查發現，文教與民生產業成為非典型就業熱點，文教傳播業中，有44.8%為非正職，包括補教老師、自由撰稿、線上教學等。《比薪水》提供
《比薪水》調查發現，文教與民生產業成為非典型就業熱點，文教傳播業中，有44.8%為非正職，包括補教老師、自由撰稿、線上教學等。《比薪水》提供

薪資查詢平台《比薪水》2025年度報告統計，台灣非典型就業人口比例已達17.4%，其中兼職最多，占9.7%。換句話說，每十位受僱者中，就有一人並非正職。

《比薪水》還指出，18至24歲族群中，近半數選擇非典型工作型態。有人為了彈性與探索人生，也有人是因為全職薪資過低、工時過長，只能靠多份兼職維生。當月薪不到4萬、還得無償加班，「斜槓」往往不是理想，是無奈。

其中，文教與民生產業成為非典型就業熱點。文教傳播業中，有44.8%為非正職，包括補教老師、自由撰稿、線上教學等。民生服務業也有26.6%的高比例，長期低薪結構，迫使勞工身兼數職。相對而言，傳產製造業非典型比例僅8.5%，主要受限於工廠產線需求，需要穩定正職員工。

《比薪水》分析，平台經濟普及，加速非典型工作流動。外送、接案網站降低門檻，也讓勞動風險無聲外包。企業拆解正職崗位、轉用兼職與外包，雖可壓低成本，卻也壓碎了職涯穩定性與勞工保障。彈性成為管理口號，真正彈掉的卻是責任。

《比薪水》預測，非典型人數還會增加，2025年恐突破20%。AI與自動化使非典型工作走向極端，為數位專業人才帶來自由與高薪機會，同時也淘汰大批基層職缺。

專家也示警，許多兼職與接案者遊走在法律灰色地帶，沒有勞健保、遇到職災求助無門。制度若持續落後，台灣勞動市場將淪為「自由無保障」的失序賭局。企業得利、政府觀望，最終承擔風險的，只剩個人。

薪水

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