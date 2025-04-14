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科技業慣例？她不解面試官問男友、星座 過來人：還被問MBTI

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友去竹科科技業公司面試，除了被問家庭成員，連是否有男友、什麼星座都要回答。 示意圖／ingimage
一名女網友去竹科科技業公司面試，除了被問家庭成員，連是否有男友、什麼星座都要回答。 示意圖／ingimage

面試時詢問私人問題合適嗎？一名女網友發文，稱她去竹科科技業公司面試，沒想到面試時不只詢問家庭成員，還詢問她是否有男友，還有遇過詢問星座的，讓她直言：「到底關工作什麼事，真的很煩很心累」。

一名女網友在Dcard發文，表示她近期去竹科參加各個科技業公司的面試，大多都是上市上櫃的公司，在面試時每間公司都會要求她填家庭成員姓名和職業，但她並不想透露；還有面試官會詢問她有沒有男友，如果男友在外縣市是否會跟著去等私人問題；更誇張的是，很多面試官看到她的生日，還會詢問她是什麼「星座」的，讓她感到很心煩。

原PO質疑，是否有男友或星座，跟工作本身究竟有何關係？同時也反思是否自己能力不足，才沒辦法去大公司，因而被小公司問東問西。對此她詢問過來人們的意見，好奇是否有類似情況。

此文一出，不少網友透露的確被問過不少私人資訊，「我近期面了幾間科技園區都這樣，問我結婚沒、有沒有女友、為什麼不交、打算幾歲結婚、有沒有房貸車貸」、「我朋友男的還被問當初為什麼會跟女朋友分手」、「我被問過最奇怪的問題是女朋友生氣了我會怎麼處理」、「面了兩家一線都先被問會不會去生小孩」、「還被問過MBTI」、「我還被問過會不會煮飯」。

也有網友猜測公司詢問此類問題的目的，「看妳的抗壓性夠不夠，脾氣好不好，反正不能接受就不要來而已，薪水高不是白給的」、「問家人職業是為了，同行競業，所以這是合理的，但其他就真的不行」、「因為我未婚也沒買房，老闆可能覺得我是不定時炸彈隨時會走」。

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