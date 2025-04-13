勞團：盼碳費審議 納入工會代表

每年五月一日勞動節，勞團都會號召上街遊行，今年預計號召至少五千人上街，勞團也提出七大訴求，包括反霸凌、降低工時、反老年貧窮、要加薪、推動公正轉型等。其中，因應碳費徵收，勞團認為應規範高碳洩漏風險產業擬定自主減量計畫時必須先與工會協商，環境部的碳費費率審議會也應納入工會代表。

五一行動聯盟總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮表示，今年遊行七大訴求包括反霸凌、降低工時、要退休保障、要加薪、完整勞動三權、醫護教保補人力及落實公正轉型。其中反霸凌部分，主張公務人員應一體適用職安法，降低工時則呼籲政府歸還國定假日、增加特休。

反對老年貧窮、要退休保障部分，則要求提高新制勞退雇主百分之六提撥率，打開勞退舊制四十五個月上限，另希望明年最低工資月薪調升至三點二萬元、時薪至少二一○元。

戴國榮認為，環保團體期待的減碳目標很高，但若產業因此衝擊過大，連帶也會影響勞工就業權益，政府應建立社會對話機制，以降低對立與衝突。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀回應，碳費費率審議會委員任期兩年，是否納勞團代表入下一屆審議會將審慎討論；除此，國發會有公正轉型委員會，也將有勞團代表參與。