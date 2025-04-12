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中科聯合徵才23家廠商釋出逾1300個職缺 媒合率達7成

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局與台中市勞工局攜手，舉辦「2025富市台中 就業成功」聯合徵才。記者宋健生/攝影
中科管理局與台中市勞工局攜手，舉辦「2025富市台中 就業成功」聯合徵才。記者宋健生/攝影

為因應園區發展及廠商用人需求，中科管理局與台中市政府勞工局攜手，今(12)日在中科管理局舉辦「2025富市台中 就業成功」中科園區廠商聯合徵才活動，台灣美光、矽品精密等23家園區廠商，釋出逾1,300個職缺，初估媒合率達7成。

中科管理局長許茂新表示，中部科學園區成立迄今邁入22週年，截至目前已成功引進243家高科技廠商，並有164家廠商入區營運，受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科園區2024年營業額達1.04兆元，站穩兆元大關，較2023年同期成長10.2%，為歷年第三高。

貿易總額達1.23兆元，較2023年成長40%；其中出口額為7,342.83億元、年增47.1%；進口額為4,993.94億元、年增30.7%；貿易總額、出口額及進口額均大幅成長，並創歷年同期新高。展望2025年，中科仍將積極擴建園區，並持續招商引資，預估營業額可望再創新高。

今年2月底，中科園區就業人數已達5萬7,254人，中科管理局為積極協助廠商尋覓人才，填補人力缺口，今年已陸續舉辦11場次的單一廠商徵才。

此次徵才活動計有台灣美光、友達光電（2409）、台灣康寧、矽品精密、台灣日東光學、力勁機械、鴻海精密（2317）、達興材料（5234）、天工精密、永勝光學、明坤科技、台灣精銳、先進光電（3362）、旭東機械、橋椿金屬、凌嘉科技、豐聯資訊、綠茵生技。

以及聯亞科技、華凌光電、和大工業（1536）、後憲保全、萬安保全等23家園區廠商，釋出逾1,300個職缺，活動期間各知名大廠徵才攤位前求職人潮絡繹不絕，希望能爭取到適合的工作。

為協助求職者進行職涯規劃及提升錄取機會，活動現場同時提供「履歷健檢諮詢」、「職業適性診斷」、「就業服務諮詢」、「XR實境接軌」、「視障按摩區」等服務，以提升對求職者的就業服務品質及提升錄取率。

23家園區廠商釋出逾1,300個職缺，初估媒合率達7成。記者宋健生/攝影
23家園區廠商釋出逾1,300個職缺，初估媒合率達7成。記者宋健生/攝影

中科 徵才活動

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