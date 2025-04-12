中科聯合徵才23家廠商釋出逾1300個職缺 媒合率達7成

現在社會越來越注重勞工的基本權益，不論是薪資、福利或休假，都不斷調整來保障勞工。有一名網友和爸爸學習做水電，他好奇做這一行的休假怎麼請、能休幾天，沒想到得知一個月頂多休兩、三天後，讓他相當驚訝，質疑難道沒有勞基法保障嗎？不少人看了也透露自己爸媽就是這樣走過來的。

2025-04-11 15:38