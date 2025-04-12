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大客車駕駛徵才補助延至115年2月 最高領逾21萬元

中央社／ 台北12日電

公路局日前公告修正大客車駕駛徵才補助，新增普通大客車考領職業大客車駕照期間生活津貼，並將補助延長至115年2月28日，以小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領超過21萬元補助。

為解決大客車駕駛缺工問題，交通部公路局日前公告修正「交通部公路局公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案補助作業要點」部分規定，並從10日起生效。

根據修正的補助要點，補助對象為公路、市區汽車客運業及遊覽車客運業，僱用於要點訂定發布日前1個月內未擔任營業大客車、營業遊覽大客車、營業交通大客車、自用大客車等的駕駛人。

補助項目包含訓練至就業各階段，像是訓練費部分，甲類營業大客車駕駛專業訓練費上限新台幣5萬923元，訓練期間還可請領生活津貼，後續穩定就業還有獎勵金可申請。

根據要點，114年3月1日到115年2月28日的生活津貼也從每天915元調漲至953元，這次補助也新增補助普通大客車考領職業大客車駕照期間生活津貼，上限為90天；若以小客車駕照受訓投入客運業為例，最高可領到超過21萬元補助。

交通部 職業 駕照

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