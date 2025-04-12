台鐵第二波招募放榜 技術人員又不足額

台鐵公司化後第二次招募從業人員，昨公告錄取名單共八五二人，錄取率僅百分之十三，與原訂規畫的錄取人數落差不小。台鐵企工分析，因業務類報名人數多，技術類報名不足，影響最終錄取數，呼籲公司研究報考意願低原因並盡速再辦招考補足人力。這批台鐵新血最快本月廿八日起分批報到。

台鐵轉型國營公司邁入第二年，日前啟動第二波人員招募，包括助理工程師、助理管理師、站務員，共吸引五四四七人報名，但二月舉辦筆試，缺考逾千人，實際到考數僅三二二○人，台鐵原預估平均錄取率約百分之廿一，不過昨天錄取名單出爐，最終正取加倍取僅錄取八五二人，錄取率約百分之十三。

實際上，台鐵去年初首度招考時，電務、機務等技術人員多不足額錄取，尤其又以東部情況最為嚴重，如今二度招募又再度重演同樣情況，也讓台鐵企業工會憂心不利技術及經驗傳承。

台鐵企業工會祕書吳長智表示，招募分業務類與技術類，但第二次招考業務類報名者多，技術類不足，最後相對錄取數就會有落差，目前技術類的工務、機務及電務三類都缺人，這次考試主要補東區與北區的缺。工會已向公司反映，可能是薪資過低影響報考，一定要研究報考人數不足原因，盡速辦理第三次招募。

台鐵表示，此次甄試錄取兼具專業技術與創新思維的人才，將提供完整培訓體系與職涯發展路徑，培育鐵道技術與領導人才，實現台鐵公司黃金十年的目標。