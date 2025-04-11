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台鐵第2波招募852人放榜 錄取率僅13%

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

台鐵公司化後第二次招募從業人員，今公告錄取名單共852人，錄取率僅13%，台鐵新血最快4月28日起將分批報到。

台鐵轉型國營公司邁入第二年，日前啟動第二波人員招募，共吸引5447人報名，招考以8階到11階基層人員為主，其中，助理工程師和助理管理師薪資4萬3千元起跳，9階以上的站務員等職缺，起薪4萬1千元，第11階的服務員，高中畢業就可報考，起薪3萬6千元。

但二月舉辦筆試，應考人數4290人，到考人數僅3220人，缺考人數達1070人，到考率75.06％，原台鐵預估平均錄取率約為21.71％。可台鐵今放榜公布錄取名單，各類科錄取852人，含正取419人與備取433人，平均錄取率依筆試到考人數計算約13%。

台鐵表示，一般體格檢查錄取者，將於4月28日及5月19日報到，須通過特殊體檢者，則規劃於5月26日及6月16日報到，正取錄取人員將依梯次安排報到，報到地點及程序由台鐵以掛號信件通知，未依規定時間報到者，即喪失錄取資格。另若有特殊情況，如因依法服兵役、分娩或天災、事變等不可抗力事由，無法於指定時間及地點報到，應檢具相關證明文件提出延後報到申請，不可抗力事由消滅後1個月內申請報到，逾期未提出將喪失錄取資格。

台鐵公司強調，此次甄試錄取兼具專業技術與創新思維的人才，這批人才的進用，將為台鐵注入蓬勃新活力，提升安全運輸品質、強化準點服務效能、加速推動數位轉型，落實ESG永續發展目標，台鐵也提供完整培訓體系與明確職涯發展路徑，全方面培育未來的鐵道技術與領導人才，共同擘劃並實現台鐵公司黃金十年的目標。

台鐵公司化 職涯發展 黃金

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