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減少與MZ世代溝通落差 勞動部辦職場溝通課程

中央社／ 台北11日電

台灣產業面臨缺工，如何留住MZ世代勞工，讓職場溝通更顯重要，勞動部今天說，5月至8月期間將舉辦多場宣導講座，包含職場溝通課程，加強主管覺察員工需求及關懷技巧。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉今天指出，為鼓勵企業營造友善家庭職場，推動工作生活平衡措施，114年度「推動工作與生活平衡補助計畫」受理申請期限至5月31日止，歡迎企業把握時間踴躍提出申請。

陳惠蓉提到，企業支持員工平衡工作、家庭照顧與個人生活，有助於員工安心穩定工作，去年共補助611家企業辦理，受惠員工及眷屬達14萬人次，許多企業都是申請紓壓課程、親子日等。

根據統計，去年工作生活平衡補助企業申辦最多3個項目，以友善家庭措施424家最多，其次為員工紓壓課程403家及員工關懷與協助課程109家。

陳惠蓉也提到，透過與人資專家、企業對談也可見，MZ世代員工重視自我觀念、工作生活平衡，與主管階層可能會有世代落差，因此企業如何做良好溝通文化，在家庭措施照顧上給予協助都有助於建立重視與善待員工的正向職場文化。

MZ世代是韓國的流行語，M世代（Millennials）指1981年到1996年間出生者，Z世代（Generation Z）則是1997年到2010年出生。

陳惠蓉說，為推廣友善企業案例與作法，勞動部也將於5月至8月間辦理宣導講座，邀請友善企業代表與實務專家學者分享「建造全方位員工照顧措施：彈性工作、友善家庭及員工關懷」、「MZ世代員工來臨，如何建造良好職場溝通文化留住人才」等主題，歡迎企業報名參加。

勞動部 職場

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